MSB: Hatay’da Suriye sınır hattında bir asker şehit oldu

Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durmaya çalıştığı traktör görevli askere çarptı. Kazada ağır yaralanan asker hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hatay’da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir kahraman silah arkadaşımız, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."