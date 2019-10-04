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23:43 04 Ekim 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ilçedeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçilik anlayışımız, kafatası milliyetçiliği değildir

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın, bayrak ve vatan bizimdir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize teslim ettiği iki büyük emanettir. Bu iki büyük emanete sonuna kadar sahip çıkacağız, hiç endişe etmeyin" dedi.

    © AA / Ömer Faruk Cebeci
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    Bolu Belediyesini ziyaretinin ardından Kıbrıscık ilçesine hareket eden Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'na uğradı. 

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    Belediye önünde vatandaşlara da hitap eden Kılıçdaroğlu, işsizliğin bütün kötülüklerin anası olduğunu söyledi.

    Her annenin çocuğunun iş sahibi olmasını isteyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "8 milyon işsiz var. Bunu söyleyince kızıyorlar. Fakirin, fukaranın, yetimin hakkını savunmayacağım da o zaman ben niye siyaset yapıyorum? Onların hakkını savunacağım. İstedikleri gibi kızsınlar, bunları yapacağım. Sözüm sözdür." diye konuştu. 

    Atatürk'ün güzel bir miras olarak cumhuriyeti, kadın-erkek eşitliğini, aydınlığı, beraberliği, milliyetçiliği, devletçiliği bıraktığına işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    "Bizim milliyetçilik anlayışımız, kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk'ten gelir, Ecevit'le devam eder. Milliyetçilik anlayışımızı, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazmışız, Akdeniz'in sularına yazmışız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını terk etmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken niye birisinin sesi çıkmıyordu da sadece ben konuşuyordum? O toprak bizim toprağımızdır, kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz, herkes bunu iyi bilsin". 

    © Fotoğraf : Twitter
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    'TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI SORMAK ZORUNDAYIM'

    Kılıçdaroğlu, yol, köprü, tünel ve havaalanı yapanlara teşekkür ettiğini ancak bu projelerin kaça mal olduğunu öğrenmek zorunda olduğunu belirterek, "Çünkü benim paramı, tüyü bitmemiş yetimin parasını harcıyorsunuz. O zaman kaça yaptınız? 1 liralık işi 5 liraya mı yaptınız, 1 liralık işi 1 liraya mı yaptınız? 1 liralık işi 1 liraya yapıyorsanız başımın üstünde yeriniz var. Ama 1 liralık işi 5 liraya yapıp 4 lirasını cebe atıyorsanız, tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak zorundayım" ifadesini kullandı.

    Herkesi kucaklamak zorunda olduklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

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    © AA / Mustafa Çiftçi
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    "Milliyetçilik anlayışımda ne var? Bayrak benim bayrağımdır. Vatan benim vatanımdır. Bayrağıyla, vatanıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üstünde yeri vardır, hangi partiden olursa olsun. Biz hep böyle davrandık, hep böyle gittik ve böyle gideceğiz. Mücadelemizi de böyle yapacağız. Hepimiz bu ülkenin selameti için çalışmak zorundayız. Hiç kimse unutmasın, bayrak ve vatan bizimdir. Bizim şehitlerimizin ve gazilerimizin bize teslim ettiği iki büyük emanettir. Bu iki büyük emanete sonuna kadar sahip çıkacağız, hiç endişe etmeyin".

    Konuşmasının sonunda köylü kadınlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı. 

    Etiketler:
    Milliyetçilik, Tanju Özcan, Bolu, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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