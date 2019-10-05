Tepki çeken sünnet düğünü görüntülerindeki dansözler için gözaltı kararı

Sosyal medyada tartışma konusu olan sünnet düğününde olduğu belirlenen üç dansöz için ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

Sosyal medyada geçen haftalarda bir köy meydanında düzenlenen sünnet düğününde yarı çıplak haldeki kadının dansı büyük tepki çekmiş ve savcılık harekete geçmişti.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, söz konusu görüntülerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, görüntülerdeki dansöz ve görüntülerde olmayan ancak o düğünde olduğu belirlenen diğer iki dansöz için ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.