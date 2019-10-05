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11:47 05 Ekim 2019
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    Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Fırat'ın Doğusuna operasyon için gerekli talimatların verildiğini duyurdu.

    Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: 

    AK Parti'yi kuran da, istikametini gösteren de millet olmuştur. Milletimizle olan güçlü ve hasbş bağımız sayesinde her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. 

    MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum. AK Parti olarak.

    Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz. 

    Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleri söz konusu olduğunda bütün partiler birlikte hareket etme kabiliyetine sahip.

    Dünya değişirken, Türkiye değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır.

    Seçimin sonuçlarını göz önünde bulundurarak partimiz için en doğru adımları atmakta kararlıyız. 

    ​Kimse bize oy verme mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. 

    Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun yerine getirmeyip şahsıma havale etme kolaycılığına da hakkı yoktur. Bu tabii bizi ciddi manada üzüyor. 'Beyefendi böyle istedi, efendi böyle talimat verdi' diyorlar. Bizim haberimiz yok.Tüm milletime duyuruyorum; Bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır. Bu fırsatlara izin vermeyeceğiz. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacak, sorumlulukları üstleneceğiz.   

    AK Parti şu an 10 milyon 500 bine varan bir üye sayısına sahiptir. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmalıyız. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacağız. AK Parti milletin partisi olduğunu bir kez daha ispat edecektir. 

    Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler tüm güçleriyle AK Parti'ye yükleniyor. Hiç bir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz. 

    Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, inşallah yarını da olacağız. 

    50+1 TARTIŞMALARI

    © AA / Murat Kula
    TBMM'de '50+1' tartışması
    Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize kazandırdık. Birinci yılını geride bıraktığımız sistemin uzun yıllar boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum.

    Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman bu iş bitmiştir. 

    Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa dayanarak millete zulüm etmemesi için bunu koruyacağız. CHP bundan kendine bir şey çıkarmaya çalışıyor. Bundan sana bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez. 

    50+1 bu sistemin omurgasıdır. 

    ​YARGI REFORMU

    CHP ve İYİ Parti heyetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Yargı Reformu Paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den oluşan heyet, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'dan oluşan heyet ile görüştü.
    © AA / CHP
    CHP ve İYİ Parti 'Yargı Reformu Paketi'ni görüştü
    Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır.

    Yargı Reformu'nda ikinci paket hazırlanıyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. 

    Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor.

    SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE

    TSK ile ABD ordusunun Menbiç'teki ortak devriyesinden ilk görüntüler
    Genelkurmay Başkanlığı
    TSK ve ABD'den Fırat'ın doğusunda üçüncü kara devriyesi
    Türkiye'nin Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına karşı çıkarak rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Sadece rejim bölgesine değil, bölücü terör örgütünün işgali altındaki yerlere de kimse dönmüyorsa bunun bir sebebi var.

    Güvenli bölge planı Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yoldur. Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördük. Oldukça küçük olan bu bölgelere bile 360 bin Suriyeli döndü. Amacımız Fırat'ın doğusun da barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz. 

    FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT

    Pentagon
    © AA /
    Pentagon: Güvenli bölge taahhütlerimizi yerine getiriyoruz
    Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

    Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz.

    ENFLASYON VE FAİZ

    © AA /
    Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
    Faizi indirdikçe enflasyon da indi. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirdik. Yeni ekonomi programı sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız Faiz biz göreve geldiğimizde yüzde 63, enflasyon yüzde 30'du. Enflasyon 4.2'ye kadar indi. Ne yaptılar Gezi olaylarını patlattılar. Bir anda yüzde 40'ların üzerine faiz çıktı bu arada enflasyon da yüzde 30'ların üzerine tırmandı. Şimdi ise yeniden hamd olsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz. Farklı etkenler de tabii ki var yok değil. Ama bu işin ana belirleyeni faizdir, faiz de enflasyonun tetikleyicisidir.

    Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Birileri hala enflasyon sebep, faiz netice diye bizi aldatmaya çalışıyorlar. Dünyaya bakacaksın, Japonya'da Amerika'da Avrupa'da faiz ne kadar diye. Hepsinde eksi faiz var, 1.5-2.5 arası faiz var. Bize ne oluyor da 40 civarında faizle hareket ediyoruz. Faizin bizim medeniyetimizin yeri içerisindeki yeri de bellidir. Onu sonra açıklayacağım. O bütün pisliklerin başıdır. Sömürünün en önemli aracıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız.

    Eğer biz üretim ekonomisi düşünüyorsak bu üretimde de istihdamda da finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Bu yüzde 40 faizlerle olmaz. Öyle bizim düşük faiz uygulamasını getirmemiz lazım ki finans sektörü onları ayağa kaldırsın. Türkiye'nin risk primi ve dolayısıyla faiz maliyetleri düşerken imalat sanayi satın alma üreticileri endeksi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın yerinde hamleleriyle faiz gerilemiştir, daha da gerilemeye devam edecektir.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
    © Fotoğraf : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
    Enerji Bakanı Dönmez: Yılbaşından itibaren gaz akışı 'Türk Akım' ile  Türkiye'ye gelmiş olacak
    Bütçe açığının milli gelire oranını kesinlikle yüzde 3'ün altında tutacağız. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl envanterimize eklediğimiz Yavuz sondaj gemisini de Karpaz'daki görevinin ardından Güzelyurt'a uğurladık. Karada da petrol ve doğal gaz çalışmalarımız da devam ediyor. Trakya'da bu yılın başların da toplam doğal gaz rezervini iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik. Yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır. Bu tür çalışmalarda miktarın küçük veya büyük olmasından ziyade ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Türk Akımı'nın deniz altından geçen kısmını geçen yıl tamamlamıştık. Bu yıl sonuna doğru ilk gaz akışını Rusya'dan gerçekleştiriyoruz. TANAP da yakında devreye alınacak. 

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    ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’
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