Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
AK Parti'yi kuran da, istikametini gösteren de millet olmuştur. Milletimizle olan güçlü ve hasbş bağımız sayesinde her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık.
MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum. AK Parti olarak.
Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.
Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleri söz konusu olduğunda bütün partiler birlikte hareket etme kabiliyetine sahip.
Dünya değişirken, Türkiye değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır.
Seçimin sonuçlarını göz önünde bulundurarak partimiz için en doğru adımları atmakta kararlıyız.
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı #YenidenYollaraDüşmeVakti https://t.co/8PxtoX8B0u— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 5, 2019
Kimse bize oy verme mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız.
Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun yerine getirmeyip şahsıma havale etme kolaycılığına da hakkı yoktur. Bu tabii bizi ciddi manada üzüyor. 'Beyefendi böyle istedi, efendi böyle talimat verdi' diyorlar. Bizim haberimiz yok.Tüm milletime duyuruyorum; Bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır. Bu fırsatlara izin vermeyeceğiz. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacak, sorumlulukları üstleneceğiz.
AK Parti şu an 10 milyon 500 bine varan bir üye sayısına sahiptir. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmalıyız. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacağız. AK Parti milletin partisi olduğunu bir kez daha ispat edecektir.
Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler tüm güçleriyle AK Parti'ye yükleniyor. Hiç bir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz.
Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, inşallah yarını da olacağız.
50+1 TARTIŞMALARI
Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman bu iş bitmiştir.
Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa dayanarak millete zulüm etmemesi için bunu koruyacağız. CHP bundan kendine bir şey çıkarmaya çalışıyor. Bundan sana bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez.
50+1 bu sistemin omurgasıdır.
Yüzde 50 seçilme yeterliliği, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin adeta omurgasıdır. Cumhurbaşkanı seçilme için yüzde 50 sınırının konması rastgele bir tercih değil, gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. #YenidenYollaraDüşmeVakti pic.twitter.com/W9GYEOMdBG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 5, 2019
YARGI REFORMU
Yargı Reformu'nda ikinci paket hazırlanıyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor.
Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor.
SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE
Güvenli bölge planı Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yoldur. Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördük. Oldukça küçük olan bu bölgelere bile 360 bin Suriyeli döndü. Amacımız Fırat'ın doğusun da barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz.
FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT
Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz.
Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 5, 2019
Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır.#YenidenYollaraDüşmeVakti pic.twitter.com/EdFBuOia2D
ENFLASYON VE FAİZ
Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Birileri hala enflasyon sebep, faiz netice diye bizi aldatmaya çalışıyorlar. Dünyaya bakacaksın, Japonya'da Amerika'da Avrupa'da faiz ne kadar diye. Hepsinde eksi faiz var, 1.5-2.5 arası faiz var. Bize ne oluyor da 40 civarında faizle hareket ediyoruz. Faizin bizim medeniyetimizin yeri içerisindeki yeri de bellidir. Onu sonra açıklayacağım. O bütün pisliklerin başıdır. Sömürünün en önemli aracıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız.
Eğer biz üretim ekonomisi düşünüyorsak bu üretimde de istihdamda da finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Bu yüzde 40 faizlerle olmaz. Öyle bizim düşük faiz uygulamasını getirmemiz lazım ki finans sektörü onları ayağa kaldırsın. Türkiye'nin risk primi ve dolayısıyla faiz maliyetleri düşerken imalat sanayi satın alma üreticileri endeksi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın yerinde hamleleriyle faiz gerilemiştir, daha da gerilemeye devam edecektir.
Vatandaşlarımız şundan emin olsun:— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 5, 2019
Türkiye’de bugüne kadar ne yapıldıysa AK Parti yaptı.
Bundan sonra da ne yapılacaksa AK Parti yapacaktır.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. #YenidenYollaraDüşmeVakti pic.twitter.com/ihdu58F7F8
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