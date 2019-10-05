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13:50 05 Ekim 2019
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    Akaryakıt şirketlerine 'ulusal stok' cezası

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    Türkiye
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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 61 akaryakıt dağıtım şirketine, kriz ve olağanüstü haller için hazırda tutulması öngörülen 'ulusal petrol stok yükümlülüğü'nü yerine getirmedikleri gerekçesiyle 64 milyon 650 bin TL ceza kesti. Şirketler lisanslarını kaybedebilir.

    Elektrik direkleri
    © REUTERS / Mike Hutchings
    EPDK 20 şirkete lisans verdi
    EPDK, kriz ve olağanüstü haller için tutulan ulusal stokta yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere yüklü miktarda ceza kesti. Kurul, ulusal petrol stokuyla ilgili dosyayı karara bağladı.

    Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bu kapsamda, aralarında sektörün önde gelenlerinin de bulunduğu 61 akaryakıt dağıtım şirketine, 'ulusal petrol stok yükümlülüğü'nü yerine getirmedikleri gerekçesiyle 64 milyon 650 bin TL ceza kesildi.

    Şirketler, bu ceza sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmeme konusunda diretirlerse, lisanslarını da kaybedebilir.

    'ULUSAL PETROL STOK YÜKÜMLÜLÜĞÜ' NEDİR?

    Shell
    © REUTERS / Kacper Pempel/File Photo
    EPDK'dan Shell Petrol'e 'manipülasyon' soruşturması
    Petrol piyasasını düzenleyen yasa uyarınca rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin, kriz ve olağanüstü haller için belli miktarda stok tutması gerekiyor.

    Stok miktarıyla ilgili 2018 yılında geçici süreli bir istisna getirilmişti. Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı çerçevesinde EPDK, 2018 yılı haziran ayında lisans sahiplerinin 20 günlük stoklarından 10 günlüğüne karşılık gelen kısmını 31 Aralık 2018 tarihinde kadar yerine konulması kaydıyla kullanabilmesine izin vermişti. Böylece, şirketlerin stok maliyeti düşmüştü.

    Daha sonra önceki uygulamaya dönüldü ve stok miktarı yeniden yıllık satış miktarının 20 gününe yükseltildi. Ancak, birden 20 güne çıkmak yerine kademeli, diğer bir deyişle yumuşak bir geçiş öngörüldü.

    Buna göre rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketleri, 2019 yılı Ocak ayı boyunca 10 günlük stok tutmaya devam etti. Şubat, mart ve nisan ayında stok miktarı 15 güne, mayıs ve haziran döneminde 17 güne çıkartıldı. 1 Temmuz itibarıyla stok miktarının 20 güne yükseltilmesi gerekiyordu.

    Etiketler:
    Ceza, Stok, Benzin, Akaryakıt
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