Diyarbakır'da belediye, hastaneye ücretsiz ulaşım sağlayan otobüsleri geri istedi

Kayyum atanmadan önce HDP’li Bismil Belediyesi’nin talebi doğrultusunda DBB tarafından tahsis edilen ve ilçe merkezinin dışında bulunan Bismil Devlet Hastanesi’ne ücretsiz ulaşım sağlayan 2 otobüsün geri alınması için belediyeye yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, tahsis işlemi iptal edildiği otobüslerin geri alınması kararı yer alıyor. Gönderilen tebligatta otobüslerin geçici olarak görevlendirildiği ve kararın DBB Meclisi tarafından ve oy birliği ile alındığı bilgisi yer alıyor.

Kararın altında DBB’ye kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun imzası bulunuyor.

© Sputnik / Picasa Belediye Meclis Kararı

KARAR YÜRÜYÜŞLE PROTESTO EDİLDİ

Karara tepki gösteren Bismil Belediye Eşbaşkanları, Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ilçe merkezinden hastaneye doğru düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. Düzenlenen yürüyüşün ardından hastane önünde açıklama yapılarak otobüslerin geri verilmesi çağrısı yapıldı.

© Sputnik / Sertaç Kayar Karar, yürüyüş ile protesto edildi

‘OTOBÜSLEREN BİRİNİ ZORLA ALDILAR’

Sputnik Türkiye’ye konuşan Bismil Belediyesi Eşbaşkanı Orhan Ayaz, “Bundan 4 ay önce talebimiz doğrultusunda DBB bize 2 otobüs tahsis etti ve masrafları Bismil Belediyesi’ne ait olmak üzere hastaneye ücretsiz sefer yapıyordu. Ancak 2 gün önce otobüsleri geri almak istediler. Ben de 'Bismil’de değilim gelin yarın konuşalım’ dedim. Sonuçta halka bir hizmettir bu ve ücretsizdir. Bismil halkının faydasınadır. Bunu dememize rağmen ‘Yok meclis kararı aldık bu otobüsleri götüreceğiz’ dediler. Cuma günü otobüslerin birini zorla aldılar, diğerinin anahtarı bendeydi. Cuma namazından çıkınca otobüsün yanında basın açıklaması yaptık ve halkımızla birlikte hastaneye yürüyerek tepkimizi dile getirdik” dedi.

‘DBB GERİ ADIM ATTI, OTOBÜSLER İADE EDİLDİ’

Yürüyüşten 2 saat sonra DBB’nin geri adım attığını ve otobüslerin geri verildiği bilgisini veren Ayaz, “Tepkinin ardından geri adım atmak zorunda kaldılar. Ancak bu kez Bismil Belediyesi’ne bağlı olarak değil DBB’ye bağlı olarak çalışmaya başladı. Geri alınmasaydı vatandaşların sağlık hizmeti aksayacaktı. Böyle yaparak HDP’li seçmene ceza vermek istediler. Ancak tepkiden sonra geri adım attılar. Yaptıkları hukuksuzluktu” şeklinde konuştu.