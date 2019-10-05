CHP'den Erdoğan'a: Ayıptır, bu bir korku işaretidir

AK Parti ile CHP’nin aynı tarihlerde yaptığı yeni yasama dönemine hazırlık kamplarında liderlerin konuşma saati çakıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti yöneticileri ile aralarındaki konuşma saati mutabakatına rağmen Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu kürsüdeyken konuşma yaptığını söyledi.

Altay, AK Parti yöneticileriyle aynı tarihlerde düzenlenen kamplar nedeniyle 3 kez görüştüklerini belirtti.

CHP’nin Abant’ta düzenlediği kampta basın toplantısı düzenleyen Altay şu ifadeleri kullandı:

“Siyasetin bir nezaket işi olduğunu AK Parti ve Sayın Erdoğan’a öğretemedik. AK Parti yöneticileriyle bu kamp öncesinde tam 3 defa görüştüm. Tarihler çakıştığı için sayın genel başkanların basına açık konuşmalarının örtüşmemesi noktasında bizim her türlü özveriye de hazır olduğumuzdan bahisle saatimizi onların saatine uyarlayalım anlayışı içinde AK Parti Grup Başkanvekili ile temas ettim. Bana Erdoğan’ın saat 10.45-12.00 arasında kürsüde olacağı söylendi. Bunu bir gün sonra da teyit ettim. Buna göre genel başkanımızın basına açık konuşmasını saat 10.00’a aldık. Ama üzülerek, ibretle gördük ki genel başkanımız kürsüye çıktıktan 3 dakika sonra Sayın Erdoğan kürsüye çıktı. Bu bir korku işaretidir. Bu Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanının, Türkiye’nin içinde bulunduğu hali ve bundan çıkış önerilerini 82 milyonla paylaşmasının endişesi ve paniğini yaşayan bir AK Parti ve Erdoğan ile karşı karşıyayız. Ayıptır. Siyaset nezaket ve vicdan işidir. Ama dün Sayın Bahçeli’nin bugün Erdoğan’ın bu yaptığına bakıldığında bunlarda ne nezaket ne vicdan ne de siyasi ahlak kalmış.”

Kılıçdaroğlu, bu durumun kendisine bir notla iletilmesi üzerine konuşmasını kısa kesmişti. Kılıçdaroğlu konuşmasının ikinci bölümünü saat 14.00’e aldı.

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