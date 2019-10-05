MEB'den mezarlık kapısına asılı halde bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocukla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde mezarlığın kapısında asılı halde bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocukla ilgili açıklama yaptı. Vail El Suud isimli çocuğun 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

9 yaşındaki çocuğun, 'okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı' belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında “Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı” iddiaları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk tespitlerine göre; Kartepe Türk Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi olan Vail El Suud, 2018 yılı Mart ayında 3. Sınıfına kayıt yaptırarak eğitimine devam ettiği, son derece başarılı bir öğrenci olduğu, Türk Fransız Kardeşlik İlkokulu’nda 2018/2019 Eğitim Öğretim yılında 4. Sınıfta iken ayın öğrencisi seçildiği, okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca Rehberlik İl Ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir.

Eğitim camiamızı derinden üzen bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir."