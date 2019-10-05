Rusça Olimpiyatları’nın final etabı Marmaris’te yapılıyor

Ünlü Rus şair Aleksandr Puşkin’in 220. doğum günü anısına, Türkiye'deki çift dilli çocuklara ve Rusça öğrenenlere yönelik düzenlenen Rusça Olimpiyatları’nın final etabı dün Marmaris’te başladı. Etkinlikte birinci olan isimler, Rusya'da burslu öğrenim görme imkânı bulacak.

Marmaris'te dün, Rusça Olimpiyatları'nın final etabı başladı. Yarın sona erecek etkinlik Karina Düzçimen’in başkanı olduğu Slav Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanları Derneği tarafından düzenleniyor. Etkinliğe Rus Dünyası Vakfı da hibe desteği veriyor.

Rusçayı dünya kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak yaygınlaştırmayı, dilin Türkiye'deki konumunu güçlendirmeyi, ulusal Rusça eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan Rusça Olimpiyatları, her yıl yapılıyor.

Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Karina Düzçimen de bu büyük projenin ana amacının Rusçanın yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki eğitimin geliştirilmesi, Türk vatandaşlarının Rusça öğrenmeye yönelik ilgisinin arttırılması olduğunu belirtti.

100 FİNALİST MARMARİS'TE

3000'den fazla katılımcı arasından en iyi sonuçları gösteren yaklaşık 100 finalist; Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve eğitim kurumlarının Rusça ile ilgili bölümlerinin başkanları ve öğretmenlerinin yanı sıra Rusça kursları düzenleyen Rus kuruluşlarının başkanları eşliğinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden Marmaris'e geldi.

Marmaris'teki etkinliğin konuklarına, Marmaris Kültür ve İşbirliği Derneği tarafından, Marmaris Belediyesi’nin desteği ile hazırlanan yoğun bir program sunuluyor.

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) olimpiyatların organizasyonunda aktif rol aldı.

Rusya Federasyonu Başkanlığı’na bağlı Rusya Ulusal Ekonomi Akademisi (RANEPA) temsilcileri de olimpiyatların finallerinde katılım gösteriyor.

Rusça Olimpiyatları'na Rusça öğrenen lise, kolej ve üniversite öğrencileri katılıyor. Öğrenciler dilbilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 5 bölümden oluşan yeterlilik testinden geçiyor.

İki dilli çocuklar için olimpiyatlar 6-9 yaş (küçükler) ve 10-15 yaş (büyükler) olmak üzere iki yaş kategorisinde gerçekleştiriliyor.

Finalistler, Rusça bilgilerini dil ve edebiyat kategorisinde ayrı ayrı gösteriyor. Genç katılımcılar Rusça düzeyini belirlemek için sözlü bir mülakattan geçip Puşkin'in şiirlerini okudu.

ÖDÜL TÖRENİ BUGÜN

Ödül töreni ise bugün Marmaris Belediye binasında düzenlenecek. Olimpiyatların düzenlenmesinde aktif rol alan ve finalistleri hazırlayan Rus dili bölüm başkanları ve öğretmenlerine, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov imzalı teşekkür mektupları verilecek.

Rossotrudniçestvo temsilciliği tarafından yapılan kupalar, madalyalar, ödül plakaları ve organizasyon komitesinin hatıra ödülleri, etkinlik organizatörleri tarafından takdim edilecek.

BİRİNCİLERE RUSYA’DA BURSLU EĞİTİM

Rusça Olimpiyatları’nda birinci olan isimlere Rossotrudniçestvo’nun Türkiye temsilciliği tarafından Rusya hükümetinin burs programı çerçevesinde Rusya’daki üniversitelerde eğitim imkanı verilecek.

Etkinlik genç katılımcılar tarafından yapılacak dans gösterilerinin yanı sıra Rus şairlerin şiirleri ve Rusça şarkılarla sona erecek.