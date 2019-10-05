Seyir halindeki tur otobüsünde yangın çıktı

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Trafik bir süre Ankara istikametine tek şeritten sağlandı.
Yolcusu bulunmayan otobüsün sürücüsü dumandan hafif etkilendi. Sürücünün tedavisi olay yerinde yapıldı.
Uşak'ta, Ankara-İzmir otoyolunda, içinde yolcusu bulunmayan özel tur otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Trafik bir süre Ankara istikametine tek şeritten sağlandı.
Yolcusu bulunmayan otobüsün sürücüsü dumandan hafif etkilendi. Sürücünün tedavisi olay yerinde yapıldı.
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