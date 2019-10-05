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22:39 05 Ekim 2019
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    Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşeriliği kabulünden dolayı Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda resepsiyon düzenledi. Programda Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

    Yavaş duyurdu: Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykeli dikilecek

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, TBMM ve Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykelini yapacaklarını söyledi. 

    Mustafa Kemal Atatürk
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehriliği kabulü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki resepsiyonda konuşan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının yakınlarında yer alan kavşaktaki kol saati şeklindeki yapının kaldırıldığını anımsattı.

    Bu noktaya Atatürk heykeli yapılacağını açıklayan Mansur Yavaş, şöyle konuştu: "Maalesef 27 Aralık'a yetişmiyor ama ilk defa burada söylüyoruz. İnşallah 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışacağız. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemli bir heykelini oraya yapıyoruz. Hem TBMM'ye hem bakanlıkların olduğu yerde en güzel bu heykelin yakışacağını düşünüyoruz. İnşallah bunu orada sergileyeceğiz." 

    Milli günlerin bundan sonra çok daha görkemli kutlanacağını da ifade eden Yavaş, ortak değerleri, başkenti, Ankara'da yaşayan ve Atatürk'ü seven herkesi Ankaralı olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte hemşehriliği tatmak ve yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

    'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 97 YILDIR ANKARALI'

    © Fotoğraf : Netflix
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    Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıldır Ankara'da olduğunu belirtti.

    Atatürk'ün, "Beni Ankara'nın hamiyetli hemşehrileri arasına girmeye davet suretiyle tecelli eden iltifatınıza samimi ruhumdan arz-ı şükran eylerim.' ifadeleriyle başlayan tarihi mektubuna işaret eden Yılmaz, "Ankara halkı tarafından kendisine yapılan hemşehrilik teklifinin kabul edilişinin yıl dönümüdür. Ankaralılar Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'ya gelişinin ilk gününden itibaren bağrına basmış, baş tacı etmiştir." dedi.

    Seymenlerin ve Kırgızistandan gelen dansçıların gösteri yaptıkları resepsiyona, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir de katıldı.

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    Etiketler:
    Atatürk heykeli, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Türkiye
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