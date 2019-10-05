Babahan, söz konusu paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" dedi.
ABD Büyükelçiliği, Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini 'yanlışlıkla' beğendi https://t.co/G7IxHVOWsT pic.twitter.com/QWjj0l0Qlc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 5, 2019
Konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twetini beğendi. 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik' itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir."
1- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi. pic.twitter.com/eA6N5Hr2tt— İsmet Büyükataman (@buyukataman) October 5, 2019
ELÇİLİKTEN AÇIKLAMA: YANLIŞLIKLA BEĞENİLDİ
Tepkiler üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan ABD Büyükelçiliği'nin tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz."
Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz.— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 5, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)