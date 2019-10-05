ABD Büyükelçiliği, Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini 'yanlışlıkla' beğendi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı, hakkında gözaltı kararı olan ve yurtdışında bulunan Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili attığı tweeti beğendi. Elçilik, konuya ilişkin MHP'den gelen tepkilerin ardından tweetin 'yanlışlıkla' beğenildiğini açıkladı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, hakkında gözaltı kararı olan ve yurtdışında bulunan Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı tweeti beğendi.

Babahan, söz konusu paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" dedi.

​Konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twetini beğendi. 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik' itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir."

1- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi. pic.twitter.com/eA6N5Hr2tt — İsmet Büyükataman (@buyukataman) October 5, 2019

​ELÇİLİKTEN AÇIKLAMA: YANLIŞLIKLA BEĞENİLDİ

Tepkiler üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan ABD Büyükelçiliği'nin tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz."

Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 5, 2019

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