Mevlitte dağıtılan yemekten 32 kişi zehirlendi

DHA'nın aktardığı habere göre olay, akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’ndeki bir cenaze evinde meydana geldi. Cenaze törenin ardından okunan mevlit ve taziyeye gelen misafirlere yemek ikram edildi.

Bazı kişiler, ilerleyen saatlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 32 kişi, tedaviye alındı.

Acil Servis'te yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 32 kişiden 4’ü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan kişilerden çoğunun taburcu edildiği, bazıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise gıda zehirlenmesinin hangi yiyecekten olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.