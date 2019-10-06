CHP'den doktorlar için yeşil pasaport teklifi

CHP, Meclis gündemindeki yargı paketiyle avukatlara tanınan yeşil pasaport hakkının hekimlere de tanınması için yasa teklifi verdi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Meclis Başkanlığı’na verdiği yasa teklifi, özel sağlık kuruluşlarında, muayenehanelerde ve işyeri hekimi olarak en az 15 yıllık kıdemi bulunun hekimlere de yeşil pasaport verilmesini öngörüyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre Emir, teklifin gerekçesinde, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yaklaşık yüzde 30’unun özel sektör tarafından sağlandığına, özel hastanelerde çalışan hekimlerin de devlet hastanelerinde çalışan hekimlerle benzer sorunları olmakla birlikte, özellikle özlük hakları konusunda mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekti.
Emir, bunlardan birinin de özel hastanede çalışan hekimlerin 'yeşil pasaport' olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkı olmaması olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Hekimin kendini geliştirmesi bakımından uluslararası ve ulusal kongre, kurs, sempozyum ve diğer tüm bilimsel toplantılara yılda en az iki kez katılımı gerekli ve önemlidir. Bu tür bilimsel toplantılar; hekimlerin yeni araştırmalarını duyurmak, başkalarının çalışmalarından haberdar olmak, yetkin kişilerin derlediği en yeni bilgileri öğrenmek, meslektaşları ile buluşmak, aynı konularda çalışanlarla tartışarak araştırmalarında karşılaştıkları problemlere çözümler aramak, ortak araştırma projeleri oluşturmak gibi işlevleri yerine getirdikleri çok yararlı aktivitelerdir. Tüm hekimlerin yurtdışına hususi damgalı pasaport ile seyahat edebilmesi, yurtdışındaki mesleki gelişmeleri pek çok ülkenin vize kısıtlamasına maruz kalmadan takip etmesini sağlayacaktır."
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