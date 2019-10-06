Kayıt
10:25 06 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mahkeme

    Zirve Yayınevi davasında bakanlık kusursuz bulundu

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Malatya İdare Mahkemesi, 12 yıl önce 3 Hristiyan’ın öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerinde İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin hizmet kusurunun olmadığına hükmetti. Bu kararla üç aileye 2015’te ödenen 900 bin liralık tazminat faiziyle istenecek.

    Malatya’da 'misyonerlik' yaptıkları iddiasıyla 17 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi’ni basan 5 saldırgan, Alman vatandaşı Tilmann Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel’i öldürdü.

    Geske, Aydın ve Yüksel aileleri İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği aleyhinde tazminat davası açtı.

    Zirve Yayınevi davası
    © AA /
    Zirve Yayınevi davası 12 yıl sonra bitti: Yargıtay 5 müebbeti onadı
    Malatya İdare Mahkemesi’nin 2015’te verdiği kararda, kurbanların Hıristiyan olması ve inançları doğrultusunda yayıncılık yapması nedeniyle öldürüldüğü belirtilerek, ‘başka bir dine inanma ve bu inancı yayma hürriyetini yok etmeyi’ amaçlayan bu eylemin alelade bir suç olarak tanımlanamayacağı anlatıldı.

    Mahkeme, bakanlık ve valiliği sorumlu tutarak Geske ailesine 400 bin, Aydın ailesine 300 bin ve Yüksel ailesine 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

    Mahkeme
    © Flickr /
    Zirve Yayınevi davasının sanıkları tutuklandı
    İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay 15. Daire, 2017 yılında kararı bozdu. Kararda, terör eyleminden söz edilemeyeceği vurgulanarak, idarelerin hizmet kusurlarının olup olmadığı araştırıldıktan sonra tazminata hükmedilmesi istendi.

    Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre davayı ikinci kez gören Malatya İdare Mahkemesi, 19 Temmuz 2019’da verdiği kararda bu kez İçişleri Bakanlığı’nı kusursuz buldu. Kararda "Olayın meydana geldiği gün, güvenlik birimlerinin kısa bir sürede müdahale ettikleri, failleri yakaladıkları, güvenlik tedbirlerinin alınmamasının söz konusu olmaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin hizmet kusurunun bulunmadığı..." denildi.

    hakim, durusma, mahkeme
    © AA /
    Zirve Yayınevi katliamının failleri için tutuklama kararı
    Karara ilişkin açıklama yapan ailelerin avukatı Ali Koç, sanıkların cinayetten önce sekiz ay hazırlık yaptığını söyledi. Kurbanların farklı inançtan oldukları için öldürüldüğünü kaydeden Koç, laikliği ortadan kaldırmaya yönelik bir terör suçunun işlendiğini vurguladı.

    Koç, davada katiller terör suçundan beraat etse de gerekçeli kararda, "Bu suçu tek başına işleyemezler. Azmettiricileri ve bir örgütleri olabilir" denildiğini, örgüt suçu yönünden araştırmaya devam edilmesi için suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı.

    İtiraz edeceklerini kaydeden Koç, bu karar onanırsa tazminatların geri isteneceğini söyledi.

    Etiketler:
    Zirve Yayınevi, Malatya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı
    Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı
    Karikatür
    ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet