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    Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle bulunduğu yerden kaldırılması isteniyor.

    Millet kıraathanesi yapılacaktı: Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılması isteniyor

    © İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSE
    Türkiye
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    Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle şikayetlere yol açtı.

    Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından millet kıraathanesi yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçağın parçaları dört bir yana dağılırken, uçak adeta çürümeye yüz tuttu. Uçağın sökülen kapıları derme çatma metallerle kapatılırken, üzerine yazılan gelişigüzel yazılar da dikkat çekiyor.

    Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamının Yomra ilçesine nakli başladı.
    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Trabzon'da pistten çıkan ve 'millet kıraathanesi' yapılması kararlaştırılan uçak nakledildi
    İlçeye getirilerek pazar yerine bırakılan enkaz halindeki uçak 1 yıldır atıl vaziyette dururken, yöre sakinleri uçağın çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle bulunduğu yerden bir an önce kaldırılmasını istiyor.

    Uçağın ilçelerine getirilmesini doğru bulmadıklarını belirten yöre sakinlerinden Embiya İskender şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir dekor verilerek herkesin görebileceği bir yerde olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bana göre burada bulunması normal değil, çevre kirliliği oluşturuyor. Uçağın turistik yere konulmasından yanayız. Manzaralı bir yerde olması lazım ki turistler de gelsin. Buraya gelmesinin bir sebebi var. Millet bahçesi olması için zemininin iyi olması lazım. Dolayısıyla altyapısı, dinlenme yerleri olması lazımdı. Böyle de bir durum da yok. Uçak burada çürümeye yüz tutmuş. Şimdi de uçağın bazı yerlerini kapattılar. Bence bunun burada bulunması sakıncalı."

    Trabzon'da uçak pistten çıktı
    © AA /
    Trabzon'da pistten çıkan uçak, millet kıraathanesi yapılacak
    Necati Sağlam isimli vatandaş da, “Uçak burada hurdadan başka bir şey değil. Burada boş yere duruyor. Parçalanıp hurdaya verilse daha iyi olur. Burada hiçbir şey olmaz. Gönlümden geçen uçağın buraya gelmemesiydi. Gelmişken de yapacak bir şey yok. Kaldırılmasını istiyoruz, çevre kirliliği oluşturuyor” dedi.

    Hüseyin Özdemir adlı vatandaş ise, “Bir şeye yaramayan motorsuz uçaktan ne olur. Uzun zamandır burada boşu boşuna duruyor. Boş görüntü oluşturuyor. Topluma yararlı bir şey olmasından yanayız. Çevre kirliliğine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Ankara, Uçak, pist, Millet Kıraathanesi, Trabzon
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