Erdoğan: İstanbul'da da Ankara'da da belediye meclisini AK Parti açık ara yönetiyor, bunu gündemde tutmamız gerekiyor

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.

* Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

* AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adınadır.

* İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek, Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.

* (Sistem tartışmaları) Şimdi birileri 'Bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51.5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş.

* Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri Ankara ve İstanbul'du.

* Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da Ankara'da da belediye meclisini AK Parti açık ara yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor.

* AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik.

* Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimize, sonra milletimize anlatacağız.

* Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.