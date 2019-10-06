İYİ Parti, HDP ile müzakere şartını açıkladı

Kavuncu, Kürt sorununun bugün çıkmadığını belirterek şöyle devam etti
“40 yıldır devam eden bir problem. Biz, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle alakalı hassasiyetlerimiz var. Hep ısrarla vurguladık. Kendimizi de; milliyetçi, demokrat, kalkınmacı olarak tanımlıyoruz. Ülkedeki aidiyet duygusunun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmenin, bu ülkede huzur içerisinde yaşayabilmenin bir takım şartları var."
"Bir kaos olmaması için, milleti kutsal kabul ediyoruz. Devlet, milletin mutluluğu için var. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Bunun üzerinden hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu problem, bugün mevcut bir problemdir. Buna sağduyuyla yaklaşarak, üzerinde konuşarak, tartışarak elbette çözüm bulmak durumundayız.”
Kürt meselesi konusunda duruşlarının meselenin silahla çözüleceğine inanmamaları olduğunu aktaran İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, şöyle konuştu:
"Bu ifade edilmediği sürece bizim HDP ile herhangi bir organik ilişkiye girmemiz mümkün değil."
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