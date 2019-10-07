Erdoğan'ın torunları birlikte yarıştı: Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları 'Ok Savaşları'nda

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde, konfederasyonun başkanı Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ok atışı gerçekleştirdi.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte daha önce okçuluk eğitimi alan Erdoğan'ın oğlu ile Albayrak'ın oğlu okçuluk sporuna ilgi gösterdi. Etnospor Kültür Festivali alanını gezen iki kuzen, daha sonra Okçular Vakfı tarafından oluşturulan 'Ok Savaşları' alanında birlikte bir takım oluşturdu. Kuzenler, ziyaretçilerden kurulan 4 kişilik ekibe karşı, 2 yaşıtları ile birlikte takım oluşturdu.

Yarım saat süren ok savaşının sonucunda Ömer Tayyip ile Ahmet Akif'in ekibi rakiplerini 15'e 9'luk skorla yendi.