Erdoğan'ın torunları birlikte yarıştı: Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları 'Ok Savaşları'nda

Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte daha önce okçuluk eğitimi alan Erdoğan'ın oğlu ile Albayrak'ın oğlu okçuluk sporuna ilgi gösterdi. Etnospor Kültür Festivali alanını gezen iki kuzen, daha sonra Okçular Vakfı tarafından oluşturulan 'Ok Savaşları' alanında birlikte bir takım oluşturdu. Kuzenler, ziyaretçilerden kurulan 4 kişilik ekibe karşı, 2 yaşıtları ile birlikte takım oluşturdu.
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
Yarım saat süren ok savaşının sonucunda Ömer Tayyip ile Ahmet Akif'in ekibi rakiplerini 15'e 9'luk skorla yendi.
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