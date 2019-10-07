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09:00 07 Ekim 2019
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    Marmaris'te adalar satışa çıkarıldı: Biri 210, diğeri 115 milyon TL

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    Türkiye
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    Marmaris'teki 316 bin metrekarelik Karaca Adası 210 milyon lira, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Çiçek Adası da 115 milyon lira bedelle internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı.

    BALIKESİR'İN AYVALIK VE GÖMEÇ İLÇESİ AÇIKLARINDA BULUNAN 265 BİN METREKARELİK ÇİÇEK ADASI BİR SATIŞ SİTESİ ÜZERİNDEN 105 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI. ADAYA ÇİN VE KATARLI YATIRIMCILARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ ÖĞRENİLDİ. (EMRAH ELMAS - SUAT SALGIN/BALIKESİR-İHA)
    © İHA / EMRAH ELMAS - SUAT SALGIN
    Balıkesir’de 105 milyon liraya satılık ada
    ABD’de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanlığı konutu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Metrekare fiyatı 665 lira olarak belirlenen adanın toplam fiyatı ise 210 milyon lira olarak açıklandı. 22 Eylül’de verilen ilanda, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.

    Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söyledi.

    Karaca Adası’nın 1980 yılında ABD’de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Uğur Özcan, adanın o zaman imarlı olduğunu kaydetti.

    Adanın 1983 yılında birinci dereceden sit alanı ilan edildiğini vurgulayan Özcan, "Bu nedenle otel yatırımı gerçekleşmedi. Sahibi yıllardır vergisini ödediği halde istediği yatırımı yapamadı. Yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Üzerinde 3 müstakil ev ev bulunuyor. Ancak bunlar metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var. Şu an Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunduğu için 5 yıl süreyle vergiden muaf. Süre dolduğunda yeniden vergisini ödeyecek" diye konuştu.

    Sahibinin yatırım yapamadığı için zarara uğradığını anlatan Uğur Özcan, "Ada aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunuyor. 4 koyu bulunuyor. Toplam 316 dönüm tapu tescili var. Yine 65 dönüm orman kullanım alanı var. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare" dedi.

    ÇİÇEK ADASI DA SATILIK

    Bursa satılık ada
    © Fotoğraf : DHA
    Bursa'da sahibinden satılık ada
    Balıkesir’in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesinde bahar mevsiminde sarı ve beyaz 'koyun gözü' cinsi nergis çiçekleri açan ve adını buradan alan Çiçek Adası da 15 Eylül’de internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlk kez 2002 yılında satışa çıkarılan Çiçek Adası, Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarında bulunuyor.

    Karaya 230 metre mesafede, 267 bin metrekare alana sahip Çiçek Adası, 115 milyon liraya satışa çıkarıldı. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale- İzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede. 4 tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor. Ada, Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü konumunda.

    Etiketler:
    ilan, satılık, adalar, Marmaris
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