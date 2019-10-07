Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak" ifadelerine yer verdi.

Kalın ayrıca, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak.

Türkiye güçlüdür ve kararlıdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 7, 2019

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