Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak" ifadelerine yer verdi.
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Kalın ayrıca, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 7, 2019
Türkiye güçlüdür ve kararlıdır.
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