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08:59 07 Ekim 2019
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    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

    AK Parti kampında vekiller şikayetlerini dile getirdi: Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyorlar

    © AA / Cem Öksüz
    Türkiye
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    AK Parti'nin Kızılcahamam kampının son gününde bakanlar ve bazı parti yöneticilerinin yaptığı sunumların ardından vekiller sıkıntılarını dile getirdi. Eleştirilerin hedefinde Bakan Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı korumaları vardı.

    AK Parti, seçmen, beyanname
    © AA / Raşit Aydoğan
    Sarıkaya: AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında herkes eteğindeki taşı dökmüş
    AK Parti’nin Kızılcaham kampı dün tamamlandı. Milletvekilleri, enflasyonun düştüğünün açıklanmasına karşın sürekli yeni zamlar geldiğini belirterek "Bu zamları vatandaşa anlatamıyoruz" eleştirisini getirdi.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarından yakınan bir milletvekili, “Organizasyonlarda bizi itip kakıyorlar. Milletvekiline bunu yapan vatandaşa daha kötü davranıyordur” dedi.

    Kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül milletvekillerine sunum yaparken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yeni sistemin bir yılını değerlendirdi.

    Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal, sunumunda partinin mevcut söylemi ile artık 40 yaş üstü seçmene hitap eder hale geldiğini, yeni dönemde genç seçmeni partiye çekmeye dönük çalışmalara odaklanılması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak ile ilişkilerin düzeldiğini, sınır kapılarının açılacağı bilgisini verdi. Erbil’deki konsolosluk personelini öldüren kişilerin yakalandığını, Türkiye’ye verilmesini istediklerini anlattı.

    'KÜLLİYE DE KÜLLİYE'

    Yeni sistemin bir yılını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sistemde hiçbir sorunun olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasına atıf yaparak bürokrasinin topu Cumhurbaşkanlığı’na atmasından yakındı. Oktay, “Külliye de külliye, külliye onu yapar bunu yapar. Oysa külliyenin hiç haberi yok. Herkes kendine çekidüzen versin. Artık herkesi takip edeceğiz bunları önlemek için” diye konuştu.

    KORUMA ŞİKAYETİ

    © AA / Samir Yordamoviç
    Erdoğan'ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik
    Oktay’ın sunumunun ardından söz alan milletvekilleri, bakanlara ulaşamadıklarından yakınarak “Bazen muhalefet milletvekilleri yakınıyor, ama biz de yakınıyoruz. Arıyoruz, telefonlara çıkmıyorlar” görüşünü dile getirdi. Bir katılımcı da başından geçen bir olayı anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarını şikâyet etti. Aynı vekil, “İtip kalıyorlar. Milletvekillerine böyle davranıyorlarsa vatandaşa daha kötü davranıyorlardır. Organizasyonlarda görüyoruz. Çok kötü görüntüler oluşuyor. Bunların düzeltilmesi lazım” dedi. Sistem tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda bir milletvekili, “Cumhurbaşkanımız çok çalışıyor, ancak bakanlıklar 5’te kapanıyor” diye konuştu.

    'SERVET VERGİSİ Mİ?'

    Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi ile ilgili sunum yaptı. Albayrak’ın ekonomide olumlu gelişmeler olduğunu anlatması üzerine, milletvekillerinden eleştiri geldi. Bir milletvekili, “Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıkladığınız gün elektriğe zam geldi” dedi. Albayrak ise YEP’in açıklandığı gün zam yapılmasının yanlış olduğunu kaydetti. Bir vergi paketi hazırladığını açıklayan Albayrak, “Çok kazanandan çok alacağız” dedi. Albayrak’ın bu sözleri vekiller arasında servet vergisi getirileceği şeklinde yorumlandı.

    Milletvekilleri, Erdoğan’ın katıldığı toplantıda ise “Enflasyon düştü deniyor. Ama sürekli zam geliyor. Zamları vatandaşa anlatamıyoruz” dedi. Erdoğan bunun üzerine “Sayın Bakan yanıtlasın” diyerek Albayrak’a söz verdi. Albayrak, ekonomideki dengeleme sürecinin devam ettiğini belirtti.

    'SIRALAR BOŞ KALIYOR'

    Parti yöneticilerinin sunumunda, TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarıyla ilgili milletvekillerine uyarı geldi. İktidar sıralarının boş kaldığı, bunun da hoş bir görüntü olmadığı belirtilerek vekillerden devam konusunda daha dikkatli olmaları istendi.

    PUROYA DA VERGİ ARTIŞI

    sigara izmariti
    © AP Photo / Jenny Kane
    Sigara fiyatlarına zam geldi
    Sigara ile mücadele konusunda çalışmalara değinen Erdoğan, özel arabalarda sigara kullananlara yönelik denetimlere dikkat çekti. Milletvekillerini de uyaran Erdoğan, “Puro içenlerinizi de biliyorum. Puroya da ağır vergiler getireceğiz” dedi.

    'KADIN BAKANLIĞI' GELİYOR

    Bir milletvekilinin, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı’ndan çok kadın bakanlığına dönüştürüldü. Erkek ve çocuklar ihmal edildi” demesi üzerine Erdoğan, “Ayrıca bir kadın bakanlığı kurmamız gerekecek" dedi. Erdoğan’ın bu sözleri vekiller tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın birbirinden ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

    Erdoğan, "Uzman doktorların maaşı düşük. Performansa dayalı aldığı ücretler ile döner sermayeden aldıkları paylar farklılık arz ediyor. Bu da çalışma barışını bozuyor" denmesi üzerine, bu sorunun çözülmesi için bir çalışma yapıldığını söyledi.

    Etiketler:
    Zam, Şikayet, Kızılcahamam, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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