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08:59 07 Ekim 2019
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    Kaplan: Bu millet Erdoğan'ı sırtındaki hançer yaraları için de sevdi. Bir tane daha eklenir, dert değil

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    Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugünkü yazısında "AK Parti seçmeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sırtını dönmesini sağlamaya uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı ve "Bu millet Erdoğan'ı sadece göğüs göğüse çarpıştığı için değil, sırtındaki hançer yaraları için de sevdi. Bir tane daha eklenir, dert değil" dedi.

    © DHA /
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    Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 'Bedel ödetenler, bedel ödemişlere karşı' başlıklı bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz" ifadelerini eleştirdi ve başörtüsü yasağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldırdığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

    "Bir zamanlar en çetin başörtüsü karşıtı olan Kılıçdaroğlu, Erdoğan sorunu çözdükten sonra, 'Başörtüsü sorununu biz çözdük, CHP çözdü' diyebilmişti. Aradan geçen yıllar içinde görüşünü bir kez daha değiştirip 'günah çıkartması' vicdanının gereği değil elbette."

    Kaplan ayrıca, "AK Parti seçmeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sırtını dönmesini sağlamaya uğraşıyorlar" dedi ve Akşener'in ifade ettiğini öne sürdüğü bu hedefin başarıya ulaşamayacağını söyledi. 

    Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

    "Erdoğan'ın kimsenin arasına ördüğü bir duvar yok. Olsa olsa yıktığı duvarlar var. Kaldırdığı başörtüsü yasağı, bunlardan sadece birisi. Kürtçe ve diğer diller üzerindeki yasakların kaldırılması bir diğeri. Alevi kimliğinin alenileştirilmesine yol açmak ve cemevlerinin sayısının iki haneli rakamlardan bine yakın olmasını sağlamak da. Gayrimüslimlerin gasp edilen mallarının iadesinden, hakkı çiğnen İskilipli Atıf Hoca gibi değerlerimizin hakkını teslim etmek de. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a ulaşan 40 yıllık FETÖ parantezini canıyla mücadele ederek kapatmak da.

    Saadet Partisi
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Hapiste yatmaktan kapatma davalarına, evlâtlarından kendine uzanan kara cübbeli elleri savurmaktan, canı pahasına direnmeye değin arkasına Milletini alarak yazdığı bir hikâye var Erdoğan'ın...
    Şimdi o bedellerin altında imzası olanlar, bu süreçte hiçbir bedel ödememişlerle el ele 'son darbe'yi yapmayı umuyorlar.

    Unuttukları bir şey var: Bu millet Erdoğan'ı sadece göğüs göğüse çarpıştığı için değil, sırtındaki hançer yaraları için de sevdi. Bir tane daha eklenir, dert değil."

    Etiketler:
    Sabah gazetesi, CHP, AK Parti, Başörtüsü, Türban, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Hilal Kaplan
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