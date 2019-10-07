Erdoğan: ABD askerleri çekilmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyon öncesi ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını açıkladı. Erdoğan, "Başkan Trump daha önce çekilme talimatını vermişti ama biraz gecikti. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik. Kararlılığımız devam ediyor" diye konuştu.

ABD, Türkiye'nin 'Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacağını' duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.

Sırbistan ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası askeri harekata ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Ve şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar. Bu zaten yeni bir şey değil. Sayın Başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti, fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen gerek Amerikalı heyet gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar. Görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Hep söylediğimiz bir söz vardı, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik, kararlılığımız devam ediyor. Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz asla beklenemez." dedi.

'RAKAMLAR BİRAZ ABARTILI'



Beyaz Saray'ın, "ABD'nin bölgede son 2 yılda yakaladığı DEAŞ'lı teröristlerden Türkiye sorumlu olacak" açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarızımız var. Değişik ülkelerden, Almanya, Fransa gibi burada bulanan DEAŞ’lılar var. 'DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız, artık yetti' diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor."

'ABD'YE 1.4 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME YAPTIK'

ABD Başkanı Trump ile önümüzdeki ay yapılacak görüşmenin tarihine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Bu ziyarette ikili olarak, heyetlerarası bu görüşmeyi yapmak suretiyle, yüz yüze olması işin derinliğini Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler bunları ele alma fırsatını vermiş olacak" diye konuştu.

Görüşmede F-35 konusunun da gündeme geleceğini söyleyen Erdoğan, "İkili ilişkilerimiz de en önemli başlıklardan bir tanesi F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim odur ki, bu görüşmemizde hem bunu bir karara bağlamak, biz hala parçaları gönderiyoruz. Bu parçalar gönderilmeye devam ediliyor. Ödemelerde de yine aksama yapmıyoruz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödeme yaptık. En önemli başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu da konuşacağız" dedi.