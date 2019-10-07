Erdoğan: ABD askerleri çekilmeye başladı

ABD, Türkiye'nin 'Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacağını' duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.
Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Ve şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar. Bu zaten yeni bir şey değil. Sayın Başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti, fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen gerek Amerikalı heyet gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar. Görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Hep söylediğimiz bir söz vardı, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik, kararlılığımız devam ediyor. Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz asla beklenemez." dedi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor https://t.co/w3mnoDbIhw— AA Canlı (@AACanli) 7 октября 2019 г.
'RAKAMLAR BİRAZ ABARTILI'
"Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarızımız var. Değişik ülkelerden, Almanya, Fransa gibi burada bulanan DEAŞ’lılar var. 'DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız, artık yetti' diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor."
'ABD'YE 1.4 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME YAPTIK'
Görüşmede F-35 konusunun da gündeme geleceğini söyleyen Erdoğan, "İkili ilişkilerimiz de en önemli başlıklardan bir tanesi F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim odur ki, bu görüşmemizde hem bunu bir karara bağlamak, biz hala parçaları gönderiyoruz. Bu parçalar gönderilmeye devam ediliyor. Ödemelerde de yine aksama yapmıyoruz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödeme yaptık. En önemli başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu da konuşacağız" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)