İmamoğlu'ndan Haydarpaşa Garı açıklaması: Çağrı yapıyorum, bu yanlıştan dönün

İmamoğlu, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.
‘SANATA TALİMAT VERİLMEZ’
İmamoğlu, "Sanata talimat verilmez. Orada bir heyet kuruldu, çalışma yaptılar. Ben de gazeteden okudum, aradım, 'Burada bir kasıt mı var?' dedim. Bir belediye başkanı 'Hangi oyunları koyuyorsunuz?' diye sorarsa sanatı bitirdiniz demektir" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun açıklamalarından bölümler şöyle:
BELEDİYE ÇALIŞMALARI
"Belediye çalışmalarında olağanüstü hızlı gidiyoruz. Üst yönetimi yüzde 90 oranında tamamlamış durumdayız. Biz 31 Aralık 2019'u milat olarak koyduk. Yeni projelerin hazırlıkları kurumun hafızasıyla eşleşmiş bir şekilde imalata başlayacak. Bu 31 Mart olsaydı tarih eylüldü ama Haziran olduğu için yıl sonuna kaydı bu tarih.
DEPREM AÇIKLAMASI: 'BU DURUMDAYIZ' DEMELİYİZ, 'KENDİMİZİ ALDATMAYALIM' DEMELİYİZ
Mülteci konusuyla da yüzleşmemiz lazım. 7-8 yılın eseri bu. Bir de içine her şeyi koyabiliriz, İstanbul'un şehircilik sorunu ve vizyonu. Bu kavramı da dördüncü ana başlık olarak koyabiliriz.
HAMİDİYE SU AÇIKLAMASI: ALMAKTAN VAZGEÇENLER VAR NE YAZIK Kİ, BEN GÖRDÜKÇE GÜLÜYORUM
Hamidiye Su'yu almaktan vazgeçenler var ne yazık ki. Ben gördükçe gülüyorum. Bana 'Sayın Başkanım şu kurum da sözleşmeyi iptal etti' diye mesaj geliyor. Ben THY'ye binmekten gurur duyuyorum. Bu suyu oradan kaldırmanın ne anlamı var? Suya da rozet takacağız neredeyse. Eskiden Hamidiye Su'yu alan kurumlar vazgeçtiler. Bir bankacı bir devlete ait bir bankanın şubesine 'Artık bunu almıyorsunuz' talimatı vermesi şaşılacak şey. Ama halkın umurunda değil, satışlar patladı.
Ben İstanbul'u reklam etmek için bütün Avrupa'yı gezmeye hazırım. Esnafı mutlu edecek tek şey bu aslında.
KARAR GAZETESİ ZİYARETİ AÇIKLAMASI
"(Karar gazetesi ziyareti - Karar yazarı Yıldıray Oğur'un, "İmamoğlu acaba İBB karşısındaki yazarlara bakınca bir zamanlar Yeni Şafak'ı çıkaranlar olduğunun farkında mıydı?" Ben kendimi hiç yabancı hissetmedim. Bu ülkenin inanları neden yabancı hissedeyim ki kendimi. Bütün gazeteleri aynı duyguyla gezmek isterim.
ŞEHİR TİYATROLARI ELEŞTİRİLERİNE YANIT
100 GÜNDE NE DEĞİŞTİ?
İnsanlar mutlu. 'Şunu yapma beklet' diyenler, zorla 'İmzala' diyen yok. Vatandaşın işini yapmayan benden değildir, hesabını verir. Psikolojik bir rahatlama var.
Bazı konular var ki paylaştıkça, hata yapmanızın riski azalır. Taksim Meydanı'nı hazırlıyoruz, davet usulü bir şekilde halkın önüne çıkacağız. Bunu da halka soracağız. Ben Üsküdar'dan Harem'e geleceğim, dünyanın en güzel manzarasını dünyanın en güzel dizaynıyla buluşturacağız. Ben orayı aynı zamanda Haydarpaşa ile buluşturacağım. Oraya gidememek beni üzüyor. Neden x şirketi yönetecekmiş kardeşim, İBB yönetecek. Devletin malı, geleceğe bırakacağız biz orayı.
‘HER İNSAN HATALARI VE DOĞRULARIYLA YAŞAR’
AFAD'daki ikinci toplantıya çağrılmadım. 'On binlerce toplanma alanımız var' dendi. Bir de şu tarife çok üzülüyorum; bizim yaptığımız araştırma onların yaptığı araştırma. Biz, siz kim? AKOM, AFAD kim? Bunlar benim, bizim, sizlerin. 1377 uygun alan tespit edilmiş. 859 uygun toplanma alanı var. Ama henüz fiziki olarak hazır değil. Toplanma alanlarının bazı fiziksel özelliklere sahip olması lazım. AFAD tarafından belirlenen toplanma alanlarından 205'i ise 500 metrekarenin altında. Toplanma alanı tanımında '500 metrekarenin altında olamaz' deniyor. Ben demiyorum bunu. 'Çıkarın bütün envanteri, bunu hazırlayıp insanlara sunalım, insanlara nereden başladığımızı gösterelim' dedik. Ali Sami Yen Stadı'nın olduğu yer Amerika başkanının adını taşıyan alışveriş merkezinin olduğu yer. Peki, biz ne yapacağız? İlk geldiğim günden itibaren ilk verdiğim talimatlardan birisi deprem süreci.
‘BEŞ KATLI BİNANIN YERİNE 10 KATLI YAPMAK, NE GÜZEL YA’
Kağıthane çok kötü durumda. Gezilmiyor, sokaklarında dolaşılmıyor. Beş katlı binanın yerine 10 katlı yapmak, ne güzel ya. Böyle bir kentsel dönüşüm olmaz. Bu fırsata çevirme. Kentsel yenileme ve güçlendirme odaklı bir kentsel dönüşüm reci. Biz yeşil alana ağırlık veriyoruz.
Çok hızlı hareket etmeliyiz. İstanbul son bir, bir buçuk yılda bize sinyallerini verdi. Yenikapı'nın toplanma alanı olduğu söyleniyor. Bir kere dolgu alanları depremde toplanma alanı olarak tanımlanmıyor.
Sivil örgütlenmeyi bu şehirde var edeceğiz. Kadıköy'de, Ümraniye'de deprem tatbikatı yapacağız. Bizzat gidip o gün depremde ne yapacağımız konusunda harekete geçeceğiz. Japonya süreci böyle çözdü"
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