Türkiye'nin kan davası raporu: Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ilk üçte

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Adıyaman'da cezaevinde kan davası suçundan yatan A.Y. adlı bir kişi TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, 'kan davalarının sona erdirilmesi için çalışma yapılması' talebinde bulundu.
'Kasten adam öldürme suçunu kan güdme saikiyle' işleyen kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği anımsatılan raporda, bu hükmün değiştirilmesi konusunda uygulayıcılar ile konunun diğer paydaşlarının talepte bulunmadıkları anlatıldı. Bu nedenle kan davası cezaları konusunda yürütülen bir çalışma veya gelecekte yapılması planlanan mevzuat çalışması olmadığı belirtilirken, kan davalarının önlenmesi amacıyla yürütülen bir çalışma bulunmadığı ifade edildi.
'2527 DOSYA AÇILDI, 2270 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ'
Adalet Bakanlığı raporunda 2010'dan 18 Temmuz 2019'a kadar işlenen kan davası suçlarına ilişkin detaylı istatistikler yer aldı.
Kan davası soruşturmalarının arttığı yıl 2017 oldu. Söz konusu yıl 395 soruşturma dosyası açılırken, 624 suçtan 348 kişi soruşturuldu. 2018’de bu sayı 267 dosyada, 317 suçtan 223 kişiye düşerken, 2019’un ilk 7 ayında 91 dosyada 112 suçtan 88 kişi hakkında soruşturma açıldı.
Rapora göre 2010-2019 arasında 464 dava dosyasından mahkumiyet çıktı. 1392 ayrı suçtan 871 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer dava dosyalarının mahkemelerde görülmesi devam ediyor.
DİYARBAKIR İLK SIRADA YER ALDI
Raporda, kan davası suçunun işlendiği iller arasında Diyarbakır ilk sırada yer aldı. 2010’da Diyarbakır’da 52 kan davası soruşturması açılırken, 128 suçtan 31 kişi soruşturuldu. 20 dosya 106 suç ve 13 kişi ile Ağrı ikinci sırada, 29 dosya 54 suç ve 30 kişi ile İstanbul üçüncü sırada yer aldı.
Kan davasında çocukların kullanılması da rakamlara yansıdı. 2010 ila Temmuz 2019 arasında sonuçlanan davalarda mahkumiyet kararı verilen 871 kişiden 10’u 12-15 yaş aralığında. 53 çocuk ise 15-18 yaş aralığında bulunuyor. 12-15 yaş arası 10 çocuk 10 davada 18 ayrı suçtan, 15-18 yaş arasında 53 çocuk da 52 davada 76 ayrı suçtan mahkumiyet aldı. Mahkumiyet alan 808 kişi 18 yaş ve üzeri.
'KAN DAVALARI BATI İLLERİNDE HESAPLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ'
İstatistikler, kan davalarının metropoller başta olmak üzere batı illerine de kaydığını ortaya koyuyor. Doğu ve Güneydoğu’da başlayan kan davalarının batı illerinde hesaplaşmaya dönüşüp cinayetle sonuçlandığı ve Batı’ya göç eden feodal aile yapıları arasında kan davalarının hâlâ devam ettiği değerlendirmeleri de yapılıyor.
Kan davası soruşturmalarında İzmir, Ankara, Balıkesir, Aydın, Samsun gibi illerde ilk 5’e girmesinin bu öngörüyü güçlendirdiği belirtiliyor.
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