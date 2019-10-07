HDP'li Oluç: Askeri güçle bölge gücü olunamaz

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak askeri harekatın, bu bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmeyeceğini belirterek, "Askeri güçle bölge gücü olunamaz" dedi.

HDP'li Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapılan açıklamaların ve gelişmelerin Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna bir askeri harekatın her an başlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Suriye ve Irak'ta demokratik rejimlerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi için askeri güçle değil, müzakereyle adımların atılması gerektiğini söyleyen Oluç, "Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak askeri harekat, bu bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmez. Askeri güçle bölge gücü olunamaz. Çözüm, askeri harekatta değildir; çözüm politikadır, demokrasidir, insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür. Farklı etnik inanç ve kimliklerin eşit bir şekilde varlıklarını koruması, yaşam alanlarını geliştirmesidir. Böyle bir anlayış üzerine bu bölgelerde demokrasi sağlanabilir" değerlendirmesini yaptı.

'ABD, TÜRKİYE'NİN KUCAĞINA SAATLİ BOMBA BIRAKTI'

Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde demokratik bir rejimin inşa edilmesi gerektiğini belirten Oluç, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenli bölge ile sağlanamaz. Güvenli bölge anlayışıyla toprak bütünlüğü anlayışı uyuşmaz. Komşu bölgedeki demografik yapının değiştirilmesi hamleleri, o ülkeye barış ve refah getirmez, kaos artar" diye konuştu.

ABD'nin "IŞİD'li esirlerin sorumluluğu Türkiye'de" açıklamasıyla "Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktığını" savunan Oluç, "Bunların yaratacağı sorun Türkiye açısından çok büyük bir iç huzursuzluk yaratacaktır" dedi.