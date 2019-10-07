MİT ve TSK'dan Kandil'de ortak operasyon: KCK sorumlusu Ayfer Kordu öldürüldü

AA'nın haberine göre, MİT ve TSK'nın elde ettiği istihbarat çerçevesinde 13 Eylül 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KCK sorumlusu 'Bese Erzincan' kod adlı Ayfer Kordu öldürüldü.

Kordu'nun İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı kategoride arananlar listesinde olduğu belirtildi.

Kordu'nun PKK'ya 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı kaydedildi.