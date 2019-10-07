Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma: 13 gözaltı

Şişli'nin Yayla mahallesinde 3 Ekim'de silahlı kavga çıktı. Kavgada iki grubun arasında kalan çocuklar büyük panik yaşadı.
Yapılan baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. ile Muhammed Y.(19), Mehmet A.(34), Özgür N.(29), Kadri Ç.(51), Hakan Ç.(31), Sıraç K.(18), Ferhat S.(38), Muhammed Emin B.(21) ve Sevgi B.(42) gözaltına alındı.
ÇOCUKLAR YANLARINDAN GEÇERKEN ÇATIŞMIŞLAR
Öte yandan sokak ortasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; iki grup arasında çatışma başladığı sırada 4- 5 yaşlarındaki çocuğun cami avlusundan çıkıp, yanlarından koşarak, geçtiği yine çatışma sürerken, başka çocukların da çevrede koşuşturduğu anlar yer aldı.
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