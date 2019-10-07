Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma: 13 gözaltı

Şişli'nin Yayla mahallesinde 3 Ekim'de silahlı kavga çıktı. Kavgada iki grubun arasında kalan çocuklar büyük panik yaşadı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mutalip B.(43), Ramazan A.(41), Mustafa Ş.(42) ve İhsan Y.'nin (30) olay yerinden lüks bir araçla kaçtıklarını tespit etti. Polis ekipleri 5 Ekim'de şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

Yapılan baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. ile Muhammed Y.(19), Mehmet A.(34), Özgür N.(29), Kadri Ç.(51), Hakan Ç.(31), Sıraç K.(18), Ferhat S.(38), Muhammed Emin B.(21) ve Sevgi B.(42) gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptığı aramalarda olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

ÇOCUKLAR YANLARINDAN GEÇERKEN ÇATIŞMIŞLAR

Öte yandan sokak ortasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; iki grup arasında çatışma başladığı sırada 4- 5 yaşlarındaki çocuğun cami avlusundan çıkıp, yanlarından koşarak, geçtiği yine çatışma sürerken, başka çocukların da çevrede koşuşturduğu anlar yer aldı.