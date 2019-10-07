Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf amacıyla 15 ilçedeki 24 toplu ulaşım hattını kaldırdı

'AYLIK 800 BİN TL ZARARDAN DÖNÜLECEK'
Konya’nın 15 ilçesinde özel ulaşım firmaları tarafından devam ettirilecek olan ulaşım seferlerinin denetiminin ise yine Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacağı gelen bilgiler arasında. Özel firmalara ait ulaşım hatlarında da belediyenin uyguladığı eski fiyatın uygulanacağı da belirtildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu tasarrufla aylık 800 bin TL zarardan kurtarılacağı öğrenildi.
'VATANDAŞ UYGULAMADAN RAHATSIZ'
'KONUYU BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ'
Uygulamanın kaldırılması için konuyu belediye meclis gündemine taşıyacaklarını aktaran Tozoğlu, “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kaynakları bugüne kadar hep savurganca israf edildi. Bugün ulaştığımız noktada belediye yürütmesi gereken en temel ulaşım hizmetlerini bile yürütemez hale gelmiştir. Şu an zaten Konya’da vatandaş ulaşım fiyatlarından rahatsızlık duyarken, bunun üzerine belediyenin ilçelerde ulaşım hizmetini kesmesi kabul edilebilir bir durum değil. İYİ Parti olarak vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için konuyu Büyükşehir Belediye meclis gündemine getireceğiz” ifadelerine yer verdi.
AK Parti'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı itibariyle İller Bankası’na 699 milyon borcu buluyor.
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