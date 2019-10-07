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18:06 07 Ekim 2019
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    Cami

    15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzini darbedenlerin cezası belli oldu

    © Sputnik / Said Tsarnaev
    Türkiye
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    İzmir'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

    15 Temmuz 2016 gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, sanıklardan İlknur Falkowski'yi 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil Coşkun'u 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatına hükmedildi.

    © AA /
    15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde camilerde eş zamanlı sela okundu
    İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Adil Coşkun ve P. D, müşteki emekli müezzin Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Yurt dışında yaşadığı belirtilen tutuksuz yargılanan sanıklardan İlknur Falkowski ise duruşmada yer almadı.
    Mahkeme Başkanı'nın, daha önceki duruşmada camideki zararın sanıklar tarafından karşılanması gerektiği kararını hatırlatması üzerine, sanıklar P.D. ve Adil Coşkun, emniyet tarafından 2 bin 300 lira olarak belirlenen cam bedelini, emanete aldırmak üzere mübaşire teslim etti.

    Müşteki Kuzgun, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Olaydan sonra bana 'Davadan vazgeç ne istersen veririz' dediler ama kabul etmedim. Adalete güveniyorum." dedi.

    Sanıklar Adil Coşkun ve P.D. ise müştekinin iddialarını kabul etmediklerini belirterek, pişman olduklarını söylediler.
    Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmadaki mütalaasını yineleyerek, zararın karşılanmasından dolayı mala zarar verme suçunda indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.

    Mehmet Metiner
    © Fotoğraf : Twitter
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    Mahkeme heyeti sanıklardan İlknur Falkowski'ye "kamu görevlisine hakaret" suçundan, 1 yıl 3 ay 16 gün, "ibadethanelere zarar verme suçundan" 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Adil Coşkun'u ise "basit yaralama suçundan" 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Diğer sanık P.D. ise beraat etti.

    Sanıklar, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme suçundan" ise beraat etti.

    MÜEZZİNE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLMİŞTİ

    Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması nedeniyle camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Murat Kaynak
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    Kuzgun'un şikayeti sonrası başlatılan incelemede eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil Coşkun ve P.D. gözaltına alınmış, İlknur Falkowski'nin ise ülkeden ayrıldığı ve yurt dışında ikamet ettiği belirlenmişti.

    Sanıklar hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.

    Darbedilen ve daha sonra emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun ise "Devlet Övünç Madalyası" ve "Gazilik Beratı" almıştı.

    Etiketler:
    Hapis, Ceza, Darp, sela, 15 Temmuz, müezzin
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