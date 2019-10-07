15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzini darbedenlerin cezası belli oldu

15 Temmuz 2016 gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, sanıklardan İlknur Falkowski'yi 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil Coşkun'u 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatına hükmedildi.
Mahkeme Başkanı'nın, daha önceki duruşmada camideki zararın sanıklar tarafından karşılanması gerektiği kararını hatırlatması üzerine, sanıklar P.D. ve Adil Coşkun, emniyet tarafından 2 bin 300 lira olarak belirlenen cam bedelini, emanete aldırmak üzere mübaşire teslim etti.
Müşteki Kuzgun, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Olaydan sonra bana 'Davadan vazgeç ne istersen veririz' dediler ama kabul etmedim. Adalete güveniyorum." dedi.
Sanıklar Adil Coşkun ve P.D. ise müştekinin iddialarını kabul etmediklerini belirterek, pişman olduklarını söylediler.
Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmadaki mütalaasını yineleyerek, zararın karşılanmasından dolayı mala zarar verme suçunda indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.
Diğer sanık P.D. ise beraat etti.
Sanıklar, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme suçundan" ise beraat etti.
MÜEZZİNE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLMİŞTİ
Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması nedeniyle camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı.
Sanıklar hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.
Darbedilen ve daha sonra emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun ise "Devlet Övünç Madalyası" ve "Gazilik Beratı" almıştı.
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