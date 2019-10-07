Üniversiteli İpek, yurt odasında ölü bulundu

Aydın Nazilli'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait İsabeyli mahallesindeki kız öğrenci yurdunda kalan, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Ç. (25), bu sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu.
İpek Ç.'nin vücudunda ise kesici ve delici aletle yara izine rastlanmadı. Jandarma ekipleri, odada inceleme yaptı ardından İpek Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Doğum yerinin Hatay olduğu öğrenilen İpek Ç.'nin, epilepsi hastası olduğu ve bir süredir antidepresan kullandığı belirtildi. Jandarma, İpek Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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