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19:38 07 Ekim 2019
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    THY 700 kadın kabin memuru alacak

    © AA /
    Türkiye
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    Türk Hava Yolları (THY), artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak için 700 kadın kabin görevlisi alımı ilanı yayınladı. İlana başvuru için en az lise mezunu ve 1 Ocak 1989 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olma şartları getirildi.

    THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün İstanbul İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle bayan kabin memuru alımı ilanını duyurdu.

    © AA / İbrahim Mase
    THY Yönetimi'nden kabin memurlarına uyarı: Bu ifadeleri 'kesinlikle' kullanmayın
    İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, Türk Hava Yolları'nın sınav merkezlerinde uygulanmakta olan İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için SMS ve e-posta yoluyla davet edilecek. Mülakata davet edilen adaylar, evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, dövme-yara izi kontrolü, grup çalışması, kurul mülakatı, İngilizce mülakat ve psikolog görüşmesi aşamalarına katılacak.

    Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özellikler şöyle sıralandı:

    • T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
    • 01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,
    • En az lise mezunu olmak,
    • İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),
    • Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
    • Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.
    • Güler yüzlü,
    • İletişim becerisi yüksek,
    • Ekip çalışmasına yatkın.

    Tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise şöyle:

    • 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)
    • Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,
    • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.)
    • Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü iş yeri hekimleri 'İşe Giriş Muayenesi' sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
    • Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

    Duyuru şu ifadelerle sonlandı:

    © Fotoğraf : Twitter
    THY Genel Müdürü: Deprem anında yolcumuzu korumaya alan memurumuzu tebrik ediyorum, buna 'Anadolu insanı' derler
    "Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları’nın resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

    Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir."

    Etiketler:
    iş ilanı, , Kadın, Hostes, THY
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