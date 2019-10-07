İYİ Partili Türkkan, Meclis yemekhanesinden şikayetçi: Yemekler berbat

Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelime ile berbat. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) October 7, 2019

İYİ Parti TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM yemekhanesinde çıkan yemeklerin kalitesinin düştüğünden şikayet ederek 'Yemekler tek kelimeyle berbat'' diye konuştu.Türkkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelime ile berbat'' ifadelerini kullandı.

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