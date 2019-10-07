İYİ Partili Türkkan, Meclis yemekhanesinden şikayetçi: Yemekler berbat

Türkkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelime ile berbat'' ifadelerini kullandı.
Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelime ile berbat.— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) October 7, 2019
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