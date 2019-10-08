CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir".
Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir.— Faik Öztrak (@faikoztrak) October 7, 2019
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