CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir." değerlendirmesinde bulundu