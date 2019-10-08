Hilal Kaplan: Amerikan askerlerinin çekilmesine sınırdan içeri düşen gölgemiz bile yetmiştir

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyon planına değindiği bugünkü yazısında "Amerikan askerlerinin çekilmesine ve PKK/YPG'nin korkudan titremesine, sınırdan içeri düşen gölgemiz bile yetmiştir. Başkan Erdoğan'ın devlet adamlığı, bir kez daha kendini gösermiştir" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından başlayan Suriye'ye yönelik askeri operasyon planlarına değindi.

Kaplan, yazısında Trump'ın ABD askerlerini belirli bir seviyede geri çekme kararıyla ilgili olarak "Trump'a bu kararın bedeli ödetilmeye çalışılacaktır" dedi.

Yaşanan son gelişmelerin 'Erdoğan'ın devlet adamlığını gösterdiğini' söyleyen Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Suriye'den çekilme kararıyla Trump ile askerî-endüstriyel yapı arasındaki kavga başka bir boyuta taşınacak.

Şu anda ülkesinde azil süreciyle baş eden Trump'a bu kararının bedeli ödetilmeye çalışılacaktır. Başkan Erdoğan ile kasım ayında görüşecek olan Trump'ın Pentagon ile karşı karşıya geldiği bu nokta, Türkiye'nin çıkarları açısından olumludur.

Amerikan askerlerinin çekilmesine ve PKK/YPG'nin korkudan titremesine, sınırdan içeri düşen gölgemiz bile yetmiştir.

Başkan Erdoğan'ın devlet adamlığı, bir kez daha kendini gösermiştir.

CHP ve HDP vekilleri de kameralar önünde ağlamak yerine takvimlerini boşaltsın; gitmek zorunda kalacakları taziye ziyaretleri artacak"