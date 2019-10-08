ETBİR Başkanı: Kırmızı ete yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ancak kimse korkudan fiyatları artıramıyor

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, zammın şimdilik bekletildiğini belirten Yücesan, balığın kırmızı ete alternatif olarak görüldüğünü, balık mevsiminin bitmesinden sonra kırmızı ete olan talebin artmasıyla zam yapılacağına işaret etti.
Maliyetlerindeki artıştan dolayı kırmızı ete yüzde 20 zam yapmayı planlayan sanayiciler, tüketimin düşmesi sebebiyle bu zammı bekletiyor. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan da, kırmızı ete yüzde 20 zam düşünüldüğünü ancak bu zammın şimdilik bekletildiğini açıkladı.
Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, zammın şimdilik bekletildiğini belirten Yücesan, balığın kırmızı ete alternatif olarak görüldüğünü, balık mevsiminin bitmesinden sonra kırmızı ete olan talebin artmasıyla zam yapılacağına işaret etti.
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