Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycı var

AK Partili meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, "Gökçek döneminde 8 bin işçi işten atıldı, ağzınızı açtınız mı? İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir" ifadelerini kullandı.
BirGün gazetesinin aktardığı habere göre Ankara Büyükşehir Beediye Meclisi ekim ayı birinci oturumu 'belediyedeki işinden çıkartılan işçiler' tartışmasına sahne oldu.
'DHKP-C'LİLER SAYAÇ OKUYACAKTI, NE OLDU?'
Ünal’a yanıt veren Yavaş, "İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Verilen sözlere gelince, hani 30 bin kişiyi işten atıyorduk, PKK’lıları dolduruyorduk, ne oldu? Açsanıza ağzını şimdi. Yine söylenenlere göre DHKP-C’liler sayaç okuyacaktı, ne oldu? Ankara’ya böyle mi hizmet edeceğiz?" ifadesini kullandı.
Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde 8 bin işçinin işten çıkarıldığını belirterek, "8 bin tane Gökçek’in attığı işçilerin listesi var. Bunu size vereceğim. Bir sürü insan ekmeksiz kalırken ağzınızı açtınız mı geçen dönem? İnşallah onları da lanetlemişsinizdir" diye konuştu.
Yavaş: İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Verilen sözlere gelince, hani 30 bin kişiyi işten atıyorduk, PKK’lıları dolduruyorduk, ne oldu? Açsanıza ağzını şimdi. Yine söylenenlere göre DHKP-C’liler sayaç okuyacaktı, ne oldu? https://t.co/a10ozvX176 pic.twitter.com/yrHCy7omV1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 8, 2019
'HİÇ KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMIYORUZ, EKMEKLE OYNAYAN ŞEREFSİZDİR'
Yavaş, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından, 1 Nisan ile 8 Nisan arasında işe alınanları 'açık açık işten atacağını' söylediğini belirterek, şöyle devam etti:
İşten çıkartılanların çıkarılma gerekçelerine örnekler veren Yavaş, "İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor" dedi.
'İŞÇİLERE MOBBİNG YAPILDIĞI' İDDİASI
AK Partili Ünal’ın 'işçilere mobbing yapıldığı' iddiasını da yanıtlayan Yavaş, "Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge çıkartan tek başkan benim, ne diyorsun sen?" karşılığını verdi.
AK Partili bir Meclis üyesinin "Zaman içerisinde maaşlarda artış olabilir. 10 yıllık personeller var" demesi üzerine Yavaş, "O zaman 10 yıllık bütün çaycıların 10 bin lira maaş alması gerekir. Yok böyle bir şey" yanıtını verdi.
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