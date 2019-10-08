Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uluslararası camiaya mesajımız net, Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Olası Suriye harekatına dair açıklamalara yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır. Uluslararası camiaya mesajımız nettir: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Yükseköğrenimin de dahil olduğu eğitim-öğretim bütçesinin 10 milyar seviyesinden 161 milyar liranın üzerine çıktığına dikkat çeken Oktay, şunları söyledi:
"Üniversite sayımız 76’dan, 207’ye, öğretim personeli sayımız 70 binden 168 bine, öğrenci sayımız ise 1.6 milyondan 8 milyona yükselmiştir. Bunun yanında Gazi Üniversitesi gibi üniversitelerimizin, sınırlarımızı aşarak uluslararası birer eğitim kurumuna dönüştüklerine şahit oluyoruz. Uluslararası öğrencilerin önde gelen tercihlerinden biri olan üniversitelerimizin yabancı öğrenci sayısı her yeni akademik yılda artış göstermektedir ve 2019 itibariyle 170 bine ulaşmıştır. Bilim insanı destekleri kapsamında 17 yılda yaklaşık 153 bin bilim insanımıza 2 milyar lira destek sağlanmış; üniversitelerimize ARGE ve TEKNOKENT yatırımları için 9,3 milyar lira teşvik verilmiştir. Ayrıca sadece ülkemizde değil, insani kriz ve savaşın hayatı durma noktasına getirdiği Suriye’de de yükseköğretim çalışmalarını destekliyoruz. Bölgede verdiğimiz mücadele sonucu güvenli hale gelen Cerablus, El Bab, Azez ve Afrin’de Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullar açılmış durumda. Geçtiğimiz yıl Cerablus’ta eğitime başlayan Meslek Yüksek Okulu’ndan sonra El Bab’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez’de İslami İlimler Fakültesi, Afrin’de ise Eğitim Fakültesi, yarın itibariyle Suriyeli kardeşlerimize eğitim vermeye başlıyor. Böylece bir taraftan insanlığın temel değerlerinin ve bilgi birikiminin korunması sağlanırken, Suriye’de ihtiyaç duyulan insan kaynağının da en hızlı şekilde yetişmesine katkı sağlanmaktadır."
'ŞİMDİ SIRA FIRAT'IN DOĞUSUNDA GÜVENLİ BÖLGEYİ OLUŞTURMAKTA'
"Biz oluşturduğumuz güvenli bölgelerde insanca yaşamanın gereğini yerine getiriyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Oktay, "Güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere; barınma, yol, su, elektrik dâhil tüm yerel yönetim hizmetlerini, hiçbir ayrım yapmadan Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine, 370 bin mülteci gönüllü geri dönüş yapmıştır. Şimdi sıra Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır" dedi.
Oktay, "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır. Uluslararası camiaya mesajımız nettir: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye’nin güvenliği olduğunda, Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi ‘Türkiye kendi yolunu kendi belirler; kendi göbeğini kendi keser.’ Hem sınırlarımızda huzurun hakim olması hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana’ tutumumuzu sonuna kadar devam ettirmekte kararlıyız” açıklamasında bulundu.
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