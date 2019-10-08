Bursa'da 80 yaşındaki kadının son arzusu Erdoğan'ı görmek: Benim ömrümden ne kadar kaldıysa senin ömrüne eklensin

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Adike Çakmak’ın son arzusu, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek. Çakmak, Erdoğan'a seslenerek "Benim ömrümden ne kadar kaldıysa senin ömrüne eklensin" dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Adike Çakmak'ın 59 yıl önce Trabzon’a bağlı Çaykara ilçesinde geçirmiş olduğu kaza sonucunda elleri ve ayakları felç oldu.
İnegöl’e yıllar önce ailesi ile birlikte yerleşen Çakmak, yıllar sonra eşini kaybedince yalnız başına yaşamaya başladı. Çakmak, hayatını hayırseverlerden ve İnegöl Belediyesinden gelen yardımlar ile sürdürürken, evinin temizliğini, sobasını yakmayı, engelli olmasına rağmen kendisi yapıyor.
Adike Çakmak’ın hayattaki son arzusu ise 'dünya gözü ile bir kez Erdoğan'ı görebilmek'. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek için her yolu deneyen Çakmak'ın çevresindekilerden rica ederek Erdoğan’ın Bursa mitingine gittiği ancak Cumhurbaşkanını göremeden geri döndüğü öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Ekim Çarşamba günü 42. MODEF EXPO Uluslararası Mobilya Fuarı ziyareti için İnegöl’e geleceğini duyan Çakmak, 'Cumhurbaşkanını belki görürüm' umuduyla büyük bir heyecanla bekliyor.
Erdoğan ile kendisini görüştürmeleri konusunda yakın çevresinden, torunlarından, yeğenlerinden yardım isteyen Adike Çakmak, akrabalarına, "Beni reis-i cumhurumuz ile bir kere görüştürün, yoksa size hakkımı helal etmem" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Çakmak, "Bursa’ya kadar gittim ama seninle görüşemedim. İnşallah görüşeceğim. Çok sevgili reis-i cumhurum. Seni görmeyi çok istiyorum. Ama görüşene kadar inanmıyorum, çünkü çok yalvardım, olmadı. İnşallah şimdi olur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın lideri ile görüşmeyi çok istiyorum. Size çok teşekkür ederim, ben ve benim gibi olanlar, mağdurlar, engelliler, dertliler, hastalar, senin kanunundan, senin konuşmalarından, senin yardımından hepimiz faydalanıyoruz ve hepimiz memnunuz. 59 senedir felçliyim. Malulen maaş alıyorum, ilk aldığım zamanlar aldığımız maaş azdı ve yetmiyordu. Sen reis-i cumhur olduktan sonra arttı ve şimdi 1750 Türk Lirası oldu. Sizi göreceğim ümidiyle çok heyecanlıyım. İnşallah bu heyecan seni görünce bitecek. Çok teşekkür eder, gözlerinden öperim. Ben senden çok çok memnunum, Rabbim ömrünü uzun etsin. Benim ömrümden ne kadar kaldıysa senin ömrüne eklensin” ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)