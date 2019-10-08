Silahla yaralama şüphelisinden gazeteciye: Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum?

Olay, dün saat 15:30 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesindeki motosiklet tamir atölyesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre E.K., H.S.'nin kullandığı motosiklet ile atölyenin önüne gelerek, tamirci Yunus Emre Albayrak'a tabancayla ateş etti.
Polis, kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, tedaviye alınan Yunus Emre Albayrak hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ortaya çıktı.Tedavisinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Albayrak, işlemlerin ardından Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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