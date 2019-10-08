Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'iddialar ve gerçekler' kitapçığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Kamuoyunda Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler' isimli kitapçık hazırladı. Kitapçıkla, kamuoyunda bakanlık politikalarına ilişkin yayılan gerçek dışı iddiaların önüne geçilmesi amaçlandı.
'2018’DE 17.7 MİLYAR DOLARLIK TARIMSAL İHRACAT GERÇEKLEŞTİ’
Kitapçıkta yer alan bilgilere göre; 2002-1018 döneminde Tarımsal GSYH'da önemli artışlar sağlandı. Dünya Bankası verilerinin de kullanıldığı kitapçıkta, Türkiye 2018 yılı Tarımsal GSYH’da İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bırakarak 44.18 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2018 yılında 17.7 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildi.
YILLIK SAMAN ÜRETİMİ 25 MİLYON TON
2018 yılında gıda denetçisi sayısı 6 bin 825’e artırılırken, aynı yıl yapılan denetim sayısı ise 1 milyon 124 bin 918 oldu. Türkiye’nin saman üretiminde kendisine yeter konumda olduğu, yıllık saman üretiminin 25 milyon ton, tüketimin ise 15 milyon yon olduğu kaydedildi. Öte yandan, Türkiye’nin 2019 yılında ithal ettiği saman miktarının ise 0.15 ton (150 kilo) olduğu aktarıldı.
152 MİLYON DOLARLIK TOHUM İHRAÇ EDİLDİ
ORMAN YANGINLARI
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne atfen paylaşılan verilere göre, 2008-2017 yılları yıllık ortalama yanan orman alanı Türkiye’de 9.075 hektar olarak kaydedildi. Veriye göre en çok orman yangınına sahne olan Akdeniz ülkesiyse 134 bin 925 hektar alanla Portekiz. Portekiz’i İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa takip etti. Ayrıca kitapçıkta, "Son 10 yıllık verilere göre 2018 yılında yanan alanda yüzde 63 azalma sağlanmıştır" denildi.
ŞEKER PANCARI
BUĞDAY İTHALATI
Kitapçıkta, 'Türkiye un ithal eder duruma geldi' eleştirilerine de yanıt verildi. Buğday mamulleri ihracatında Türkiye’nin 2005’ten bu yana dünyada birinci sırada yer aldığının hatırlatıldığı kitapçıkta, ithal edilen buğdayın işlenerek makarna, irmik vb. ürünler şeklinde ihraç edildiği ifade edildi. Kitapçığa göre; son 16 yılda 16 milyar dolarlık buğday ithal ederken, 28.6 milyar dolarlık mamul madde ihraç etti.
'GIDA AMAÇLI GDO’LU ÜRÜNE İZİN YOK'
PATATESTE KARANTİNA SADECE HASTA BÖLGELERDE
Patates üretiminde sadece 'Patates Siğili Hastalığının' görüldüğü parsellerde karantina ve münavebe tedbirlerinin (ekim nöbeti) uygulandığı belirtilirken, bahse konu hastalığın kimyasal kontrol yöntemlerle yok edilemediğinin altı çizildi. Öte yandan, uygulanan tedbirden etkilenen çiftçinin gelir kaybının önlenmesi için patates çiftçisine üç yılda bir dekar başına 110 lira destek ödemesi yapıldığının altı çizildi.
AOÇ ARAZİSİ
Kamuoyunda dolaşan AOÇ arazisinin azaldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtilerek "1983 yılından sonra herhangi bir arazi kaybı yaşanmamıştır. Kamuoyunda yer alan iddialar; 1983 yılına kadar çıkarılan çeşitli kanunlarla Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinden çıkmış alanlardır. Bu alanlarla ilgili işlemler tasarruf sahiplerince yapılmaktadır. Bu nedenle medyada, Atatürk Orman Çiftliği arazileri olarak tanımlanan alanlar, Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinde ve sorumluluğunda değildir" hatırlatması yapıldı.
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