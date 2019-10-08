Tuğçe Kazaz'dan Trump'ın Türkiye tehdidine yanıt: Küstah herif

Eski manken Tuğçe Kazaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim" tehdidine "Küstah herif! Size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek" diye cevap verdi.

Trump'ın 'Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomisini mahvedeceği' tehdidine manken Tuğçe Kazaz'dan tepki geldi.

Kazaz, Trump'ın tepki çeken paylaşımından sonra attığı tweette şunları söyledi:

"Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim. Değil ekonomimiz yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız. Ekonomiye de gelince, size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek."

Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim. Değil ekonomimiz yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız. Ekonomiye de gelince, size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek https://t.co/hFguXweaDe — Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) October 7, 2019

​Kazaz ayrıca tweetinin İngilizce versiyonunu da paylaştı.

You arrogant! I spit on your unmatched wisdom. Not our economy, even if we run out of bread we will not stop until we wipe out both your slaves inside and your dogs outside. As for the economy, such a plan has been prepared for you that time will show who's going to take down who — Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) October 7, 2019

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