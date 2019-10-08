Ahmet Altan: 3 yıldan beri kan revan içinde yargı görüyorum

FETÖ davasında yargılanan gazeteci Ahmet Altan, mahkemenin bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraştığını belirterek, "Yargının sınırları vardır. Yargının sınırlarını hukuk belirler. 3 yıldan beri ben kan revan içinde yargı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in, 'Anayasa'yı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını bozmasının ardından dava, yeniden, kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Yargıtay kararı sonrası davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül katılırken, tutuklu sanıklardan Ahmet Altan

ve Fevzi Yazıcı'nın, tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya katılımları Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden sağlandı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan da duruşmada hazır bulundu.

Yargıtay'ın bozma ilamına yönelik beyanı sorulan sanıklardan Nazlı Ilıcak, "Yargıtay kararına uymanızı talep ediyorum. Yeni infaz yasasını, 3 yıl 2 aya aşkın süredir cezaevinde bulunduğumu göz önüne alarak tahliyeme karar vermenizi talep ediyorum" dedi.

ŞİMŞEK: 38 AYDIR HAPİSTEYİZ

Söz alan tutuklu sanıklardan Yakup Şimşek de, "Biz 38 aydır hapisteyiz. Aylarca söyledik, anlamamazlıktan geldiniz. Yargıtay söyledi, umarım ciddiye alırsınız. Bozma ilamına uymanızı talep ediyorum" şeklinde konuşarak, mahkemeye yönelik eleştirilerde bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı Kemal Selçuk Yalçın da, uyarmasına rağmen eleştirilerine devam eden sanık Yakup Şimşek'in salondan çıkarılmasını istedi. Şimşek, görevlilerce duruşma salonundan çıkarıldı.

Bozla ilamıyla ilgili beyanda bulunan tutuklu sanıklardan Ahmet Altan ise, mahkemenin bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraştığını ifade ederek, "Yargının sınırları vardır. Yargının sınırlarını hukuk belirler. 3 yıldan beri ben kan revan içinde yargı görüyorum. Biz savunmalarımızda sürekli olarak hukuku hatırlatarak yargının kendi sonunu önlemeye çalışıyoruz. Sırrı Süreyya Önder için alınan tahliye kararı olumlu bir gelişmedir" dedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti başkanı Yalçın'ın, "Sadece Yargıtay bozma ilamıyla ilgili konuşması" uyarısında bulunduğu Altan, başkana, "Neden sabırsızca davranıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Başkan Yalçın da, "30 yıldır yargıcım ve son derece sabırlıyım" yanıtını verdi.

Tutuksuz sanık Mehmet Altan da, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda beraat kararı verilmesi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.

Sanıkların avukatlarının beyanı sırasında söz alan tutuklu sanık Yakup Şimşek'in avukatı Büşra Çiçek, "796 sayfalık gerekçeli karar yazdınız. Bir de azmış gibi, yalan beyana yer verdiniz. Ben tahliye de istemiyorum. Benim babam zaten özgür. Ben heyetinizin davadan çekilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında yargılanan Altan ve Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.