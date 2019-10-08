ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini tehdit etmesi sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Yıldız Tilbe, "Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım, sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim" dedi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, kişisel Twitter hesabında dün Türkiye ekonomisini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Sözlerine "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin, dünya kurtulsun" diyen Tilbe, şöyle devam etti:

"Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım, sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim. Ekelim biçelim, hiçbirine ihtiyacımız yok."

Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa biz ambargo uygulayalım .üslerini kapatalım sebze meyve hiç biçe vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım , mallarını ithal etmeyelim ekelim biçelim hiç birine ihtiyacımız yok — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) October 8, 2019

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