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16:54 08 Ekim 2019
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    Vatan Partisi'nden Ankara'da ABD protestosu

    © Sputnik / Gözde Ocak
    Türkiye
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    Vatan Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye limitini aşarsa ekonomisini yok ederim" sözlerini protesto etmek ve Fırat'ın doğusuna olası operasyona desteğini göstermek amacıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği karşısında eylem düzenledi. Parti Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Trump'ın varacağı menzil, kendi yönettiği ülkeyi mahvetmek olacak" dedi.

    Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye limitini aşarsa ekonomisini yok ederim' sözlerini protesto etmek ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna desteğini göstermek amacıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği karşısında protesto eylemi düzenledi.

    ​'Bayrağını da al gel' çağrısıyla duyurulan eylem, güvenlik gerekçesi ile ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin karşısında bulunan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin önünde gerçekleşti. Elçilik binasının önünde alınan güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

    Eylemde ABD karşıtı sloganlar atılırken, partililer 'Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi', 'Trump Sen Ancak ABD’yi mahvedebilirsin', 'Barış Pınarı PKK’yı Boğacak', “ABD-İsrail Yenilecek” yazılı pankatlar ve Türk bayrakları taşıdı.

    'TÜRKİYE KÜSTAHÇA HEDEF ALINDI'

    Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da burada yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik 'kararlı tutumunun dosta güven düşmana korku verdiğini' ifade etti.

    U.S. President Donald Trump speaks about the shootings in El Paso and Dayton in the Diplomatic Room of the White House in Washington, U.S., August 5, 2019. REUTERS/Leah Millis
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Limiti aşarsan ekonomini yok ederim
    Türkiye’nin kararlılığı sonucu ABD Başkanı Trump’ın bölgeden çekileceklerini ilan ettiğini belirten Reyhan, “PKK/PYD/YPG/SDG/DSG isimleriyle anılan bölücü terör örgütü panik içinde ağlamaya başlamış, ABD’ye kendilerini sattığı için sitemde bulunmuşlardır. Dahası Trump, ABD yönetimi içindeki PKK dostu derin çete tarafından da suçlanmaya başlamış ve ona ABD’nin dostunun Türkiye değil, PKK olduğu hatırlatılmıştır” dedi.

    Trump’ın dün akşam saatlerinde ise Türkiye’nin operasyonuna yol veren tavrını değiştirdiğini ve Türkiye’yi 'küstahça' hedef aldığını ifade eden Reyhan, Trump’ın “Türkiye limitini aşarsa ekonomisini yok ederim” şeklindeki twitine işaret ederek şöyle devam etti:

    'DÜNYA ABD'NİN EFENDİ OLDUĞU DÜNYA DEĞİL'

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Doğu Perinçek: Türkiye, PKK’yı bitirmek için bölge ülkeleriyle işbirliğine gitmeli ve derhal İncirlik’i kapatmalı
    “Trump’ın tehditlerinin içi boştur. Göreve geldiğinden bu yana Çin’le ticaret savaşlarından, İran’a yaptırımlara, Venezuela’da hükümet darbesi yapmaktan, İsrail’in başkentini Kudüs’e taşımaya kadar birçok konuda dünyada azınlık olarak kalmıştır. Dünya artık ABD’nin efendi olduğu dünya değildir. ABD’nin Türkiye’yi mahvetme kapasitesi yoktur. Trump’ın, Türkiye’ye düşmanlık çizgisine devam ederek varacağı menzil, kendi yönettiği ülkeyi mahvetmek olacaktır. Hiçbir ekonomik, askeri ya da siyasi tehdit, Türkiye’nin kararlılığını etkilememelidir. Hele hele, ekonomik ve askeri olarak gerileyen ABD’nin tehditlerine karşı ülkemiz dimdik durmalıdır.”

    'ASKERİ KARARLIK VE SURİYE HÜKÜMETİ İLE İŞBİRLİĞİ ŞART'

    Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan, Türkiye’nin kendisine yönelen PKK/PYD terörünü bertaraf etmek için kimseden izin almak zorunda olmadığını belirtirken, hükümete de seslendi.

    ​Reyhan, "Özellikle Suriye’deki varlığı tamamen yasadışı olan ABD, bu konuda Türkiye’ye şart koşacak pozisyonda hiç değildir. Buradan, ABD büyükelçiliği önünden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete sesleniyoruz, harekstın amacı, sınırı, kapsamı, yönetimi ve akıbeti belirsiz olan bir güvenli bölge değil, PKK/PYD’yi temizlemek ve böylece hem Türkiye’nin güvenliğini sağlamak hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak olmalıdır” dedi.

    Bu amaca ulaşmak için ise askeri kararlılık ve Suriye hükümeti ile işbirliği olmak üzere iki unsurun şart olduğunu vurgulayan Reyhan, şöyle devam etti:

    'TÜRKİYE, SURİYE, İRAN VE RUSYA ANLAŞIRSA ABD BÖLGEYİ TERK EDER'

    © AA / Adem Demir
    Perinçek: Türkiye'nin kesin zafere ulaşması için tarihi koşullar oluştu, Kandil'e beyaz bayrak çektirilecek
    "PKK’yı yok etme amacına ulaşmak için gerekli uluslararası zemin de oluşmuştur. Öncelikle Suriye hükümeti ile arkasından da Astana sürecindeki ortaklarımız Rusya ve İran ile anlaşarak PKK’nın silahlı olarak ezilmesi ve beyaz bayrak çektirilmesi mümkündür. Türkiye, Suriye, İran ve Rusya’nın Fırat’ın doğusu konusunda anlaşması durumunda ABD’nin ellerini havaya kaldırarak bölgeyi terk edeceği gün gibi ortadadır. PKK’yı sınırımızın biraz daha güneyine doğru itmek, sorunu çözmek değil sadece sorunu biraz daha ötelemek anlamına gelmektedir. PKK’yı temizlemek için anahtar hamle, Suriye hükümeti ile işbirliğidir. Suriye hükümeti PKK/PYD’yi ve yönettiği bölgeleri yasadışı ilan etmiştir. Demek ki Türkiye ile Suriye’nin ortak yönü ikisinin de PKK’yı bitirmek istemesidir. Ayrıca Suriye, bir genel af çıkararak bugüne kadar kendilerine karşı savaşan kişileri affedeceğini belirtmiştir. Bu da Türkiye kontrolündeki güçlerin affedileceği anlamına gelir. Türkiye’nin eli bu konuda da rahatlamıştır. Artık Suriye ile işbirliği için bütün koşullar oluşmuş durumdadır. Şimdi hükümet bu işbirliği konusunda gerekli adımları atmalıdır. Buradaki gecikmeler, Türkiyemize zaman kaybettirmekte ve yapacağımız operasyonun maliyetini artırmaktadır. 1998 tarihli Adana Mutabakatı, Türkiye’ye bu olanağı tanımaktadır. Türkiye ve Suriye, birbirlerini tehdit eden terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmelidir."

    'TWİTTER ÖZÜR DİLEYEREK ENGELLEDİ'

    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump: Suriye'de hiçbir tarafı tutmuyorum, Erdoğan'a 'IŞİD'liler sizin sorumluluğunuz' dedim
    Reyhan, parti Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Trump’a Twitter üzerinden verdiği yanıtı da anımsatırken, #MahvolursunTrump etiketinin milyonlarca etkileşim aldığını belirtti.

    Bunun üzerine Twitter şirketinin bir açıklama yaparak, 'bu paylaşımı engellemeleri gerektiğini, #MahvolursunTrump etiketinin Trend Topic listesine girdiği için özür dilediklerini' kaydeden Reyhan, “Bu durum ABD’li sosyal medya sitelerinin sözde demokrasileri ve ifade özgürlüğüne saygıları hakkında bize fikir vermektedir. Demek ki Trump’ın Türkiye’yi mahvetme tehdidi serbest ancak Doğu Perinçek’in sen ancak ABD’yi mahvedersin demesi yasak” ifadelelerini kullandı.

    Reyhan’ın açıklamasının ardından Vatan Partisi’nin eylemi olaysız sona erdi.

    Etiketler:
    Twitter, Tehdit, Ekonomi, YPG/DSG, DSG/YPG, DSG, ABD Büyükelçiliği, Protesto, Utku Reyhan, Askeri operasyon, Fırat'ın doğusu, Suriye, Türkiye, ABD, Donald Trump, Doğu Perinçek
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