Vatan Partisi'nden Ankara'da ABD protestosu

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye limitini aşarsa ekonomisini yok ederim' sözlerini protesto etmek ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna desteğini göstermek amacıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği karşısında protesto eylemi düzenledi.
8 октября 2019 г.
'Bayrağını da al gel' çağrısıyla duyurulan eylem, güvenlik gerekçesi ile ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin karşısında bulunan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin önünde gerçekleşti. Elçilik binasının önünde alınan güvenlik önlemleri de dikkat çekti.
Eylemde ABD karşıtı sloganlar atılırken, partililer 'Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi', 'Trump Sen Ancak ABD’yi mahvedebilirsin', 'Barış Pınarı PKK’yı Boğacak', “ABD-İsrail Yenilecek” yazılı pankatlar ve Türk bayrakları taşıdı.
'TÜRKİYE KÜSTAHÇA HEDEF ALINDI'
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da burada yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik 'kararlı tutumunun dosta güven düşmana korku verdiğini' ifade etti.
Trump’ın dün akşam saatlerinde ise Türkiye’nin operasyonuna yol veren tavrını değiştirdiğini ve Türkiye’yi 'küstahça' hedef aldığını ifade eden Reyhan, Trump’ın “Türkiye limitini aşarsa ekonomisini yok ederim” şeklindeki twitine işaret ederek şöyle devam etti:
'DÜNYA ABD'NİN EFENDİ OLDUĞU DÜNYA DEĞİL'
'ASKERİ KARARLIK VE SURİYE HÜKÜMETİ İLE İŞBİRLİĞİ ŞART'
Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan, Türkiye’nin kendisine yönelen PKK/PYD terörünü bertaraf etmek için kimseden izin almak zorunda olmadığını belirtirken, hükümete de seslendi.
Vatan Partisi’nin ABD’nin Ankara Büyükelçiliği karşısında düzenlediği eylem basın açıklaması ile sona erdi. Genel Sekreter Reyhan “Türkiye ve Suriye, terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmeli” dedi. Türk bayrakları ile eyleme katılan partililer ABD karşıtı sloganlar attı.— Gözde Ocak (@gozde__ocak) 8 октября 2019 г.
Reyhan, "Özellikle Suriye’deki varlığı tamamen yasadışı olan ABD, bu konuda Türkiye’ye şart koşacak pozisyonda hiç değildir. Buradan, ABD büyükelçiliği önünden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete sesleniyoruz, harekstın amacı, sınırı, kapsamı, yönetimi ve akıbeti belirsiz olan bir güvenli bölge değil, PKK/PYD’yi temizlemek ve böylece hem Türkiye’nin güvenliğini sağlamak hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak olmalıdır” dedi.
Bu amaca ulaşmak için ise askeri kararlılık ve Suriye hükümeti ile işbirliği olmak üzere iki unsurun şart olduğunu vurgulayan Reyhan, şöyle devam etti:
'TÜRKİYE, SURİYE, İRAN VE RUSYA ANLAŞIRSA ABD BÖLGEYİ TERK EDER'
'TWİTTER ÖZÜR DİLEYEREK ENGELLEDİ'
Bunun üzerine Twitter şirketinin bir açıklama yaparak, 'bu paylaşımı engellemeleri gerektiğini, #MahvolursunTrump etiketinin Trend Topic listesine girdiği için özür dilediklerini' kaydeden Reyhan, “Bu durum ABD’li sosyal medya sitelerinin sözde demokrasileri ve ifade özgürlüğüne saygıları hakkında bize fikir vermektedir. Demek ki Trump’ın Türkiye’yi mahvetme tehdidi serbest ancak Doğu Perinçek’in sen ancak ABD’yi mahvedersin demesi yasak” ifadelelerini kullandı.
Reyhan’ın açıklamasının ardından Vatan Partisi’nin eylemi olaysız sona erdi.
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