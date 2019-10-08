Anayasa Mahkemesi'nde başkanvekili belli oldu

Anayasa Mahkemesi, başkanvekilliği seçiminin sonucuyla ilgili bir duyuru yaptı.
RECEP KÖMÜRCÜ KİMDİR?
Evli ve 2 çocuk babası Recep Kömürcü, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Çorum’da hakim adayı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hâkimliği Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulunan Kömürcü, 16 Mart 2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Kömürcü, Yargıtay 19'uncu Hukuk Dairesinde çalışırken, 4 Aralık 2008 tarihinde Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
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