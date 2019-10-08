Kayıt
21:27 08 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sol 2), Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sol 3) ile toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

    Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barışıdır, istikrarıdır

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 83
    Abone ol

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz" dedi.

    Resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Sırbistan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti.

    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan: Yol hayattır, yol medeniyettir

    Törendeki konuşmasına, tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün ülkelerimiz arasında tarihi bir ana hep beraber şahitlik ediyoruz. Hepsi birbirinden önemli 12 projemizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. 

    Belgrad-Saraybosna Otoyol projesinin önünü açan görüşmeyi 2018'in başında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegovic ile İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu görüşmenin hemen akabinde Balkanların barış projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık" dedi.

    Mevkidaşı Vucic'e, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'e ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyelerine projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Sava Nehri üzerinde yer alacak ve bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyor sembolik bir değer yüklüyoruz. Projenin en kısa zamanda ve layıkıyla hayata geçirilmesi konusunda Taş Yapı firmamızdan beklentimiz büyüktür. İnanıyorum ki bu Türk firması belirlenen zamandan daha kısa zamanda bu projeyi tamamlayacaktır" diye konuştu.  

    'GELECEĞİMİZİ DE HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

    © AA /
    Vucic, Erdoğan'a Kosova'yla ilgili görüşlerini soran gazeteciyi uyardı: İyi ev sahipliği yapmazsak misafirimizi kırarız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun son örneği TİKA tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan, Tuna Nehri'nin incilerinden Ram Kalesi'dir. Kültürel mirasımızın bu şahane örneğinin bölgenin turizm potansiyeline katkıda bulunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    Yeni Pazar-Tutin yolunun temel atma törenini de gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak, ekonomik ve ticari dinamizmi artıracağını belirttiği projeye destek veren Vucic ve ilgili bakanlara teşekkür etti. 

    Eski Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç'in 2017 yılında Yeni Pazar-Tutin yolunda gerçekleşen bir kazada hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, Kuçeviç'in ailesine ve tüm Tutin halkına başsağlığı dileklerini iletti. 

    TİKA tarafından inşası ve donanımı gerçekleştirilen Yeni Pazar Yüksek Mahkemesi Adalet Akademisi şubesiyle, TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Sjenica'daki Valide Sultan Camisinin de açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Erdoğan, "Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir" dedi.

    © REUTERS / LAURA HASANI
    Kosova seçimlerini 'yeni siyaset dalgası' kazandı: Sırbistan'la müzakerelerin başlaması bekleniyor
    Erdoğan, Felix Akademi, Berteks Tekstil, Söylemez Kauçuk fabrikalarının, Teklas Otomotiv ve Jeanci Tekstil'in ek tesisleri ile kısa süre içinde tam kapasite faaliyete geçecek Eurotay Tekstil Fabrikasının da açılışını yapacaklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz, her alanda işbirliğimizi geliştirmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde ortak gururumuz olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    Mevkidaşı Vucic'e ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, "Bölgenin inanıyorum ki geleceğini çok daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Teşekkür ediyor, Türkiye'nin selamlarını, sevgilerini sizlere iletiyorum." dedi. 

    Konuşmaların ardından Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik butona basarak temel atma işlemini gerçekleştirdi.

    Etiketler:
    Kosova, Bosna, Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar, Sırbistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İzmit'teki 8 katlı bina mimarisi ile korkutuyor
    Karikatür
    Trump'ın 'büyük ve emsalsiz bilgeliği'
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet