Milli Savunma Bakanlığı: Şanlı ordumuz güvenli bölge harekatı için hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK, PKK/PYD - YPG/SDG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürmektedir." denildi.

Türk Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.

🇹🇷 pic.twitter.com/qK6KFcZH5X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2019

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