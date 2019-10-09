Bakanlık, babasından işkence gören Tuğba için devreye girdi

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kadına öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Bakanlığı'nın devrede olduğunu ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.