Bakanlık, babasından işkence gören Tuğba için devreye girdi

İstanbul'da Tarlabaşı'nda bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler büyük tepki çekti.
Görüntüler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz."
Kızımızla biz de ilgileniyoruz!— Haluk Levent (@haluklevent) October 8, 2019
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